Ankara Keçiören Belediyesi'nin ev sahipliğinde Anadolu Ordulular Federasyonu tarafından düzenlenen 'Ordu Tanıtım Günleri Yöresel Ürünler Kültür ve Sanat Festivali' Fatih Stadı'nda başladı

ANKARA (İGFA) - Renkli ve eğlenceli görüntülere sahne olan açılış törenine; Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler, İYİ Parti Adana Milletvekili ve Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı Ayyüce Türkeş Taş, Keçiören Belediye Başkanvekili Tolga Turgut, Keçiören Belediye Başkan Yardımcıları Atila Zorlu ve Av. Serkan Bedirhanoğlu, CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, Anadolu Ordulular Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Duman, Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyon Başkanı Erdoğan Yıldırım, çok sayıda milletvekili, Ordu'nun ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve vatandaş katıldı.

'ORDULU HEMŞEHRİLERİMİZLE AİLE OLUYORUZ'

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ı temsilen katılımcılara hitap eden Keçiören Belediye Başkanvekili Tolga Turgut, şu mesajları paylaştı: 'Bugün burada Ordulularla Keçiörenli hemşerilerimizin bir araya gelmesine vesile olan Keçiören Belediye Başkanımız Dr. Mesut Özarslan'a çok teşekkür ediyoruz. Ordu günlerinin yapılması için gerekli emeğin, çabanın ve mücadelenin verilmesinde pay sahibi olan herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bizler Keçiören'de çok sayıda Ordulu hemşehrimizi ağırlıyoruz, onlarla kapı komşuluğu yapıyoruz, dostluk yapıyoruz, aile oluyoruz. Ben Erzurumlu bir hemşehriniz olarak burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Hem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş adına hem de Keçiören Belediye Başkanımız Dr. Mesut Özarslan adına sizlere saygılar, sevgiler sunuyorum.'

'GURBETTEKİ ORDULULARA ORDU'YU DA HATIRLATMAK VE UNUTTURMAMAK GEREKİYOR'

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, yaptığı konuşmada, 'Gurbetteki Ordululara Ordu'yu hatırlatmak ve unutturmamak gerekiyor. Ben burada stant açmış olanlara, belediyelerimize hayırlı kazançlar diliyor ve bu çabalarının devamını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' dedi.

'ORDU BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ŞEHİR'

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ise Ordu'nun öneminden bahsettiği konuşmasında, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun selamını ileterek şunları söyledi: 'Ordu bizim için çok önemli bir şehir. Çünkü biz Ordu'nun yiğit evladı, Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu'na sahibiz. Bugün buraya Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu'nun size en kalbi selamlarını iletmek üzere geldik. Ankara'nın Keçiören sentimde Keçiören Belediye Başkanımızın ve Anadolu Ordular Derneği'nin önderliğinde düzenlenen bu kıymetli organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.'

'ÇALIŞMALARIMIZA VE ETKİNLİKLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler ise 'Bizler Ordu ve Ankara'ya çok güzellikler kattık. Bundan sonra da çalışmalarımıza ve etkinliklerimize devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkürler.' diye konuştu.

'BU EŞSİZ KÜLTÜRÜ KEÇİÖREN'İMİZDE YAŞATMAKTAN BÜYÜK BİR MUTLULUK DUYUYORUZ'

CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım da konuşmasında 'Karadeniz'in bereketli topraklarından yükselen Ordu, yeşilin her tonunu barındıran yaylalarıyla, sahilleriyle, Boztepe'siyle, dereleri ve vadileriyle ülkemizin en kıymetli şehirlerinden biri. Bu eşsiz kültürü Keçiören'imizde yaşatmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Keçiören'de yarattığımız dayanışma kültürünü büyütmeye devam ediyoruz. Bugün ilçemizde kurulan bu gönül köprüsünün birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini diliyorum.' ifadelerine yer verdi.

'ORDULUYUZ, ONURLUYUZ, GURURLUYUZ, BİRBİRİMİZDEN SORUMLUYUZ'

Anadolu Ordulular Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Duman, 'Biz onurluyuz, gururluyuz, birbirimizden sorumluyuz, çünkü biz Orduluyuz diyoruz. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan, gurbetteki hemşehrilerimizi bir araya getirip Ordu'yu buraya taşımakta yardımcı olan herkese şükranlarımı arz ediyorum. 81 vilayette Ordulular var. Bugün Ankara'daki nüfusumuz ortalama 110 bin civarıdır. Bundan sonra da Keçiören Belediye Başkanımızın ev sahipliğinde Ordu Günleri'nin daha profesyonel, daha güzel, daha coşkulu olacağına inanıyoruz.' dedi.

KEÇİÖREN'DE ORDU RÜZGÂRI ESTİ

Protokol üyelerinin yaptıkları konuşmaların ardından yöresel halk oyunlarının sahnelendiği alanda renkli görüntüler oluştu. Gösterilerin ardından stantları gezen protokol üyeleri, Ordu kültürüne yakından şahit oldu. Vatandaşların da ziyaretine açılan etkinlik alanında Ordu'nun yöresel lezzetleri, el sanatları ve tanıtım stantları büyük ilgi gördü. 'Ordu Tanıtım Günleri Yöresel Ürünler Kültür ve Sanat Festivali' 14 Aralık'a kadar Keçiören Fatih Stadı'nda devam edecek.