Kocaeli İzmit Belediyesi Asırlık Çınar Evleri katılımcıları için yaşam becerilerini desteklemeyi ve sağlıklı yaş almayı öğretmeyi amaçlayan Sağlıklı Yaş Alma Semineri düzenlendi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri bünyesinde, 50 yaş üstü bireylerin ruhsal, sosyal ve fiziksel yaşam becerilerini desteklemeyi ve sağlıklı yaş almayı öğretmeyi amaçlayan Asırlık Çınar Evleri faydalanıcıları için Sağlıklı Yaş Alma Semineri Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

PSİKOLOJİK İYİLİK HALİNİN ÖNEMİ

Gündoğdu, Yuvam Akarca, Kuruçeşme ve Serdar Mahallesi sakinleri tarafından yoğun ilgi gören üç oturumluk seminerin ilk oturumunda Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nden Psikolog Alp İlter, ruhsal sağlık ve yaş alma sürecinde psikolojik iyilik halinin önemi üzerine bilgilendirme yaptı.

DOĞRU DİŞ FIRÇALAMA TEKNİKLERİ

Devam eden oturumda Dr. Reyhan Karaaslan, diş fırçalama tekniklerini ve doğru diş fırçalamanın nasıl olması gerektiğini uygulamalı olarak katılımcılara gösterdi. 'Yaş Alma Döneminde Ağız ve Diş Sağlığının Önemi' başlıklı sunumuyla ağız bakımının genel sağlıkla ilişkisine dikkat çekti.

İKLİM KRİZİNİN YAŞLANMAYA ETKİSİ

Sağlıklı Yaş Alma Semineri'nin son oturumunda, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nden Çevre Mühendisi Uğur Minaz, iklim değişikliği ve iklim krizinin sağlıklı yaşlanmaya etkisi hakkında bilgilendirme yaptı. Minaz, çevre sağlığı ve sürdürülebilir yaşam pratikleri hakkında bilgi paylaşarak katılımcıların sorularını yanıtladı.

EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

Eğitici ve bilgilendirici içerikleriyle dikkat çeken seminere katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Sosyal Destek Hizmetleri yetkilileri sağlıklı yaş almayı destekleyen bu tür çalışmaların devam edeceğini bildirdi.