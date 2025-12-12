Artvin Valisi Turan Ergün, kent merkezinde okul ziyaretlerinde bulunarak, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Vali Ergün, beraberinde İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Başkonak, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ile Artvin Güzel Sanatlar Lisesi ile Artvin Spor Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Ergün ve beraberindekiler, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet ederek, öğrencilerin eğitim hayatlarına dair düşüncelerini dinledi, tavsiyelerde bulundu.

Daha sonra Ergün, okul idarecileri ve öğretmenlerle bir süre görüşerek, eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında istişarelerde bulundu.

Öğrenci yurdu ve yemekhanesinde de incelemelerde bulunan Ergün, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ile okul müdürlerinden bilgi aldı.