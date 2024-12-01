12. Gayrimenkulde Liderler Zirvesi’nin ana sponsorları arasında yer alan Siltaş Yapı’nın Genel Koordinatörü Fisun Kapki, esnek planların önemine dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - İnşaat sektörünün önemli gündem konularının masaya yatırıldığı Gayrimenkulde Liderler Zirvesi’nin 12’ncisi, Radisson Collection Hotel Vadi İstanbul’da gerçekleştirildi. Kiralardaki artış ve konuta erişebilme konusunda yaşanan sorunlar dahil olmak üzere gayrimenkul sektörüne ilişkin bir yol haritası oluşturabilmeyi amaçlayan zirvenin bu yılki ana teması, ‘Gayrimenkulde Alternatif Çözümler ve Finansman Modelleri’ oldu.

“HER PROJEMİZDEKİ MOTİVASYON KAYNAĞIMIZ BİR SONRAKİ PROJEMİZ”

Siltaş Yapı olarak, ‘kente değer katan yapılar’ anlayışları ışığında kenti dönüştüren ve kentle uyumlu yaşam alanları inşa etmeye hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Fisun Kapki, şunları söyledi: “Her bir projeyi üretirken motivasyon kaynağımız daima bir sonraki projemiz oluyor. Sadık müşteri portföyümüz ve onlardan aldığımız referanslarla yeni müşteriler kazanıyoruz. Müşteri sadakatimiz, karşılıklı güven ilişkimize dayanıyor. Müşterilerimiz için geliştirdiğimiz ‘Ödedikçe değiştir-ödedikçe geliştir’ modelimizle, projelerimizin birinden daire satın alan müşterimizin yatırımı da başlamış oluyor. Modelimiz kapsamında Siltaş Yapı’nın projesinden daire alan bir kişi dilerse, diğer projelerimizdeki dairesini değiştirerek hem konut tipi hem de fiyat bazında yatırımını geliştirme fırsatı buluyor. Bu modeli rahatlıkla sunabilmemizin nedeni ise sürekli olarak çok sayıda proje geliştiriyor olmamız.”

“KENTE DEĞER KATAN YAPILAR ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Pahalı gayrimenkul diye bir şey olmadığını belirten Fisun Kapki; “Uygun olmayan lokasyonlar, planlar, metrekareler ve ödeme koşulları vardır. Ancak bu unsurlar doğru şekilde bir araya geldiğinde satış kaçınılmaz olur. Siltaş Yapı olarak; doğru lokasyon, doğru mimari tasarımlar ve doğru metrekarelerle kişiye özel ödeme planlarını projelerimizde birleştirerek, satış oranlarında büyük başarılar elde ediyoruz. Ekonomik daralmaların olduğu yıllarda bile dikkat çeken projeler üretmeye devam ederken müşterilerimize daha etkili bir şekilde ulaşabilmek için yenilikçi fikirleri önemsiyoruz ve çalışmalarımızı bu doğrultuda genişletiyoruz. Bu bağlamda; sürdürülebilir enerjiyi kullanmayı, teknolojik altyapımızı geliştirmeyi, yapay zekâyı projelerimize entegre etmeyi ve kullanıcı deneyimlerini geliştirerek projelerimize erişimi artırmayı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de gittikçe artan bir ivmeyle şehri dönüştürmeye, kente değer katan yapılar üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.