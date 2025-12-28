Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde tüm ilçelerde ulaşımın daha konforlu ve modern bir şekilde yapılması için 2025 yılında birçok üstyapı projesini hayata geçirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2025 yılında ulaşımın daha konforlu ve modern bir şekilde yapılması için çok sayıda üstyapı projesine imza attı. Bu bağlamda Kocaeli genelinde 55 kilometre uzunluğunda üstyapı çalışması tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından da kent genelinde 30 kilometre uzunluğunda 7.5 metre genişliğinde yol inşa edildi. Kocaeli geneli köy yollarında ise 20 kilometre üstyapı düzenlemesi parke yol, v kanal ve taş duvar imalatı yapıldı.

2025 yılında toplamda yaklaşık 105 kilometrelik üstyapı çalışması tamamlanmış oldu. Büyükşehir Belediyesi Solaklar Asfalt şantiyesinde 236 bin 978 ton asfalt üretildi. Körfez Kıyırlı'da kurulan yüzde 100 yerli üretim Taş Kırma ve Eleme Tesisinde asfalt üretiminde ve yol yapımında kullanılan kaliteli, eleklerle ayrıştırılmış 1.216 434 ton stabilize malzeme, 76 bin 169 ton pmt, 429 bin 601 ton agrega malzeme üretildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ya da tamamlanma aşamasında olan bazı üstyapı projeleri şunlardan oluştu.

GEBZE MİLLET BAHÇESİ ÇEVRE YOLLARI

Gebze Millet Bahçesi çevresindeki yolların inşası ile bölgeye ulaşım kolaylaşırken, vatandaşların konforlu bir şekilde ulaşımı sağlandı. Toplamda 15 bin ton binder asfalt, 52 bin 500 ton dolgu ve 32 bin 750 ton plent miks temel serimi yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 740 araç kapasiteli bir otopark ve iç yollar inşa edildi. Ayrıca 5 kilometre uzunluğunda yeni bir yol yapıldı.

YOĞUN KAVŞAKLAR GÜVENLİ VE AKICI HALE GETİRİLDİ

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi, Gebze bölgesinde trafik sorununu azaltmak amacıyla üstyapı çalışmaları yaptı. Gebze, Dilovası, Darıca ve Çayırova İlçelerinde yoğun kavşaklara müdahale edilerek yollar daha güvenli ve akıcı hale getirildi. Gebze'de Anibal Caddesi, Ahmet Penbegüllü Bulvarı ve Zeki Acar Caddesi'nde, Darıca'da Tuzla, Aşıroğlu ve Lokman Hekim Caddesi'nde, Çayırova'da ise Abdurrahim Korhan ve Bahriye Üçok Caddelerinde kavşak düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında toplamda 17 bin 500 ton plent-miks temel serimi, 28 bin metreküp yarma kazısı, 14 bin ton binder asfalt, 10 bin ton aşınma asfalt tabakası ve 12 bin metrekare prefabrik beton parke döşemesi yapıldı.

YAHYA KAPTAN'DA PRESTİJ CADDE YAPILIYOR

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nin önemli arterlerinden Şehit Ergün Köncü Caddesi'nde prestij cadde çalışması yapılıyor. İSU'nun altyapı çalışmalarını tamamlamasının ardından üstyapı çalışmalarına geçilen caddede, estetik ve konforu artıracak kapsamlı düzenlemeler yapılıyor. Çalışmalar kapsamında 8 bin 350 metreküp kazı, 3 bin metreküp dolgu, 890 metreküp eski asfaltın kazısı, 4 bin metrekare baskı beton yaya kaldırımı, 6 bin 780 ton plentmiks temel ve 4 bin 955 ton asfalt serimi gerçekleştirilecek. Yüksek gerilimi düşük gerilime dönüştürebilen modüler hücreli transformatör binası yapıldı. 40 metreküp betonarme duvar örüldü. Cadde boyunca 2000 metre fiber optik altyapı döşendi. Elektrik hatları yer altına alınarak dekoratif aydınlatma direkleriyle caddeye görsel zenginlik kazandırılacak.

KÖRFEZ MİMAR SİNAN'DA ÜSTYAPI YENİLENİYOR

Büyükşehir Belediyesi, Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından kapsamlı bir üstyapı yenileme projesine başladı. Yaklaşık 10 kilometrelik alanda 28 sokakta yürütülen çalışmalar kapsamında yollar, kaldırımlar ve bordürler baştan sona yenileniyor.

BAŞİSKELE'DE 7 AYRI NOKTADA KAVŞAK DÜZENLEMELERİ

Başiskele ilçesinde 10 mahalleyi etkileyecek olan 7 ayrı noktada kavşak düzenlemeleri yapılarak trafik akışının güvenli ve akıcı hale gelmesi için çalışmalara başlandı. Yapılacak kavşak düzenlemeleri ile kavşak bölgelerindeki parklanmaların önüne geçilerek trafik akışını engellemeyen düzenli parklanma yerleri de yapılacak. Başiskele'de hem araç trafiği rahatlatılacak hem de düzensiz parklanmanın önüne geçilecek.

GEBZE HAYRİ MACAR CADDESİ'NDE ÜSTYAPI YENİLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Barış Mahallesi Hayri Macar Caddesi'nde yürüttüğü üstyapı çalışmalarıyla trafik akışını rahatlattı. Toplam 780 metre uzunluğundaki yolda gerçekleştirilen çalışmalarda 3 bin 100 ton asfalt döküldü. Yayalar için 3 bin metre bordür ve 5 bin metrekare parke döşenerek daha güvenli ve estetik bir alan oluşturuluyor. Yağmur sularının tahliyesi için 450 metre uzunluğunda 600'lük beton borular yerleştirildi. Ayrıca dere geçişi için 63 metrelik menfez inşa edildi.

GÖLCÜK ÇİFTLİK MAHALLESİ'NDE CADDE AYDINLATMALARI

Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde cadde aydınlatmalarını baştan sona yenilendi. Zorlu, Beyoğlu ve Adnan Menderes Caddelerine dekoratif aydınlatma direkleri dikildi. Kullanılan LED armatürler sayesinde geleneksel aydınlatmalara göre çok daha az enerji tüketiliyor. Enerji tüketimi daha az olurken hem de karbon salınımını azaltarak çevre dostu bir sistem kurulmasına imkân tanıyor.

ŞEHİR GENELİNDE OTOPARK PROJELERİ

Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde otopark projeleri ve trafik düzenlemeleriyle park kaynaklı trafik sıkışıklığını azaltmayı, vatandaşlara daha konforlu ve erişilebilir bir ulaşım ortamı sunuyor. Alikahya'da bulunan Kocaeli Stadyumu'nda deplasman otobüslerinin tribünlere daha rahat ulaşabilmesi için yeni bir otopark yapıldı. 115 araç kapasiteli otopark, toplam 4 bin metrekarelik açık alan üzerine inşa edildi. Seka Devlet Hastanesi'nin yanında 8 bin metrekarelik boş alana 280 araç kapasiteli açık otopark inşa edildi. 7 bin 500 metrekaresi yeşil alan, 6 bin 475 metrekaresi de sert zemin olarak planlanan 17 dönümlük Çayırova Bilim Parkı girişinden itibaren sati kaplama serimi yapılarak otopark alanında da kırık asfalt serim çalışması yapıldı.

1 MART VAPUR İSKELESİ TAMAMLANDI

İzmit sahilinde yapımını tamamladığı 189 araç kapasiteli 1 Mart Vapur İskelesi Otoparkını hizmete girdi. 700 metreküp saha betonu, 1.500 ton bitümlü temel ve 1.300 ton binder imalatı tamamlandı. Otopark zemininde asfalt serimi gerçekleştirildi, yaya alanları için 2.800 metrekarelik baskı beton kaldırım döşendi. Ayrıca bölgede aydınlatmalar yerleştirildi

GEBZE KİRAZPINAR'DA HAFRİYAT DÖKÜM SAHASI YOLU

Gebze Kirazpınar Mahallesi'nde bulunan hafriyat döküm sahasına ulaşımı sağlayan yolda üstyapı yenileme çalışmaları yapıldı. Bölgedeki inşaat ve hafriyat faaliyetleri açısından kritik öneme sahip olan yolda meydana gelen bozulmalar, hem trafik güvenliğini tehdit ediyor hem de ulaşımda aksamalara neden oluyordu. Yeni üstyapı ile birlikte bu sorunlar tamamen ortadan kaldırıldı.

BAŞİSKELE MİLLET BAHÇESİ ÇEVRE YOLLARI

Başiskele (Seymen) Millet Bahçesi çevre yolları kapsamında inşa edilen 1.3 kilometrelik yeni imar yolunda 20 metre genişliğinde yol yapıldı. Yol güzergâhında bulunan derelerden geçişi sağlamak amacıyla üç adet menfez inşa edildi.

KANDIRA AKÇAOVA GRUP YOLU

Kandıra ilçesinde birçok köyün yanı sıra Şile ve Ağva bağlantısını sağlayan Akçaova grup yolunun üstyapısını yeniledi. Akçaova ile Deliveli Mahallesi arasındaki 7.5 kilometrelik yol, kapsamlı bir çalışmayla modern ve güvenli hale getirildi. Deliveli- Goncaaydın( ceza evi mevkii) arasında 12.5 kilometrelik yolda da çalışma yapıldı. Yolun eskiyen yapısı nedeniyle sürüş konforunun düştüğü ve deformasyonların oluştuğu tespit edildi. Bu doğrultuda harekete geçen Büyükşehir ekipleri, 35 bin ton bitümlü temel ve binder asfalt ile 45 bin ton plent miks temel serimi gerçekleştirdi. Tüm yol boyunca üstyapı tamamen yenilendi. Ayrıca yağmur suyunun tahliyesi için V kanal imalatı yapıldı, yol çizgileri çekildi ve trafik tabelaları yerleştirildi.

KARTEPE RAİLPORT ÇEVRE YOLLARI

Kartepe'de kurulan Railport İntermodal Lojistik Terminali bağlantıyı sağlayacak 1.800 metre uzunluğundaki imar yolu asfalt serim çalışmalarının ardından son kat aşınma asfalt serim çalışmalarını ve yol çizgi çalışmalarını tamamladı. Railport çevresindeki yolların tamamlanmasıyla birlikte ağır tonajlı araçların bölgeye daha güvenli ve hızlı ulaşması sağlanacak. Bu sayede hem lojistik faaliyetlerin kesintisiz yürütülmesi hem de Kartepe ve çevresindeki trafik yükünün azaltılması hedefleniyor.