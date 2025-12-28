İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Yaşam Kampüsü'ndeki huzurevi sakinleri 'yeni yıla merhaba' partisinde bir araya geldi. Keyifli anların yaşandığı gecede konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, 'Her büyüğümüzün kendini güvende, değerli ve ait hissettiği bir İzmir yaratmak için çalışıyoruz. Birlikteyiz ve bu şehirde kimse yalnız değil demek için aynı masadayız' dedi.

İZMİR (İGFA) - Buca'daki İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü Zübeyde Hanım Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yılbaşı kutlaması düzenlendi.

Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı temsilen Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekil Dr. Zafer Levent Yıldır ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı, Huzurevi Şube Müdürü Cihangir Çetintaş, Sosyal Yaşam Kampüsü yöneticileri ve huzurevi sakinleri katıldı.

Etkinlikte Noel Baba kostümü giyen huzurevi sakini Müslüm Sevgier sepetiyle konuklara çikolata ikram etti. Turgut Temur, huzurevi sakinleri adına bir konuşma yaparak kardeşliğin doğduğu, sevginin birleştiği umut dolu anlardan olan yeni yılı karşılama günlerinin önemine değindi. Temur daha sonra huzurevinin diğer bir sakini olan Semra Dinçer ile birlikte Başkan Vekili Yıldır ve Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Okyay'a teşekkür ederek çiçek takdim etti. Gecede İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası konseri müzik ziyafeti yaşattı.

Programda konuşan Başkan Vekili Yıldır, dayanışmanın önemine değinerek, huzurevi sakinlerinin yeni yılını kutladı. Yaş almayı sadece yılların geçmesi olarak görmediğini belirten Yıldır, 'Yaş almak aynı zamanda emek biriktirmek, hayatı taşımak, bu ülke ve bu kenti bugüne getirmek demek. İzmir tüm güzelliğiyle varlığını sürdürüyorsa bu biraz da sizin sayenizde. Biz büyüklerimizi bu kentin asli sahipleri olarak görüyoruz. Bize göre yaşlılık bir yalnızlık dönemi değil. Hayatın hala içinde olunan, sözün ve deneyimin çok kıymetli olduğu bir dönem. Her büyüğümüzün kendini güvende, değerli ve ait hissettiği bir İzmir yaratmak için çalışıyoruz. Birlikteyiz ve bu şehirde kimse yalnız değil demek için aynı masadayız' ifadelerini kullandı.

Huzurevi sakinleri gece boyunca dans ederek gönüllerince eğlendi. Birlikte yeni yıl pastası kesilerek 2026 için güzel dileklerde bulunuldu.