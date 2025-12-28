Kocaeli'de hayata geçirdiği projelerle gençlik ve spora değer katan Büyükşehir Belediyesi, Körfez Sevindikli'ye inşa edeceği dev spor kompleksinde çalışmalarını hızlandırdı. 59.700 metrekare açık spor alanıyla modern ve çok yönlü bir spor kompleksi olacak dev tesis, planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin spor faaliyetlerini güçlendirmek için yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Körfez Sevindikli'ye inşa edeceği dev spor tesisi projesinde çalışmalarını tüm hızıyla ve planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor.

Sadece Kocaelispor'a değil, Türk sporuna da uzun yıllar hizmet edecek nitelikte tasarlanan modern mimarisi ve üst düzey donanımıyla yükselen tesisin ana binası, tribünü ve dış istinat duvarlarında çalışmalar gerçekleşiyor.

İMALATLAR HIZLA İLERLİYOR

Tam donanımlı spor kompleksi sahasında tesis binasının temel beton dökümü ve dolgu işlemleri sürerken, temel izolasyonu ve döşeme imalatları da hızla ilerliyor. Tribünde ise perde ve kolon yükseltme çalışmaları yürütülüyor. Ayrıca dış parselde istinat duvarlarının hafriyatı, donatı montajı ve beton döküm işlemleri gerçekleştiriliyor. Proje, genel hatları ile planlanan program doğrultusunda düzenli bir şekilde ilerliyor.

Kocaelispor tarafından kullanılması öngörülen tesis 14.800 metrekare kapalı alan ve 59.700 metrekare açık spor alanıyla modern ve çok yönlü bir spor kompleksi olarak öne çıkıyor. Dev tesis, yerden ısıtmalı hibrit çim, doğal ve sentetik zeminlere sahip futbol sahaları, kaleci antrenman sahası, kapalı halı saha, tenis ve basketbol sahaları ile her branşa hitap edecek.1.032 kapasiteli 2 tribün ile profesyonel müsabaka atmosferi ve yüksek seyir keyfi sağlayacak olan tesis; yüzme havuzu, şok havuzu, fin hamamı, sauna, fitness salonu ve fizyoterapi odası gibi sporcuların ihtiyaç duyacağı tüm donatılara sahip olacak.