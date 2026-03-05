Bursa İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayında gıda işletmelerine yönelik sürdürülen denetimler kapsamında ekmek fırınları ve unlu mamul üretim ve satışı yapılan işyerlerini mercek altına aldı.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ramazan ayıyla birlikte özellikle gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Her alanda halkın sağlığı, huzuru ve refahı için yoğun mesai harcayan Zabıta ekipleri, ilçe genelinde yapılan denetimler kapsamında son olarak ekmek fırınları ve unlu mamuller üretim ve satışı yapılan iş yerlerini mercek altına alındı. Dört koldan sahaya inen zabıta ekipleri 115 işyerini denetledi.

67 FIRIN 48 UNLU MAMUL ÜRETİM VE SATIŞ YERİ DENETLENDİ

Denetimlere ilişkin İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Halkımızın huzur, sağlık ve gıda güvenliğini temin etmek amacıyla mübarek ramazan ayı içinde işyerlerine yönelik denetim faaliyetlerimiz azim ve kararlılıkla devam etmektedir.

İlçemizde faaliyet göstermekte olan ekmek fırınları, unlu mamul üretim ve satışı yapan işyerlerine yönelik denetimler icra edilmiştir. Çalışmalarımız neticesinde 67 ekmek fırını ile 48 unlu mamul üretim ve satış faaliyet konulu toplam 115 işyeri kontrol edilmiş olup, mevzuata aykırı üretim ve satış yapan işletmeler hakkında idari yaptırım uygulanmıştır.

DENETİM FAALİYETLERİ 7/24 DEVAM EDECEK

Denetimlerde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı, ekmek-pide gramajı, fiyat etiket ve tarifeleri, işyeri hijyeni ve düzen, depolama alanlarının uygunluğu, personel kişisel bakımları, kamusal alan işgali vb. konular hakkında gerekli kontroller yapılmıştır. Zabıta Müdürlüğü olarak İnegöl halkının esenlik içinde ramazan ayını yaşaması için denetim faaliyetlerimiz 7/24 devam etmektedir.'