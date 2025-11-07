Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, inşa ettiği millet bahçeleriyle kentin dört bir yanında yeşil koridor oluşturuyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de park ve yeşil alan olarak ayrılan noktaları hayata geçirip vatandaşın hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, inşa ettiği millet bahçeleriyle de kentin dört bir yanında yeşil koridor oluşturuyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında 'İzmit Fuarı' olarak bilinen 270 bin metrekarelik alanın dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar neticesinde gençlerin yeni buluşma merkezi olması tasarlanan İzmit Millet Bahçesi'nde; lunapark, kaykay pisti, gözlem kulesi, kürek kayık kulübü, doğa müzesi, sessiz bahçe, rekreasyon iskelesi ve festival çadır alanı yer alacak. İçerisinde bulunan zengin sosyal donatı alanları ile kentin yeni cazibe merkezi olmaya hazırlanan İzmit Millet Bahçesi, Kocaelililerin yeşille buluştuğu nefes ve etkinlik alanı olacak.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜKLERİ ARASINDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'deki yeşil alan miktarını 22 yılda 500 metrekareden 28 milyon metrekareye çıkarırken, yeni yılın başında da Başiskele Seymen Millet Bahçesi'nin 1. Etabını tanıttı. Doğayla modern yaşamı buluşturan Başiskele Millet Bahçesi, kısa sürede sosyal donatı alanları ile vatandaşların gözdesi oldu. İlk etap çalışmaları tamamlanan ve vatandaşların açıldığı günden itibaren yoğun ilgi gösterdiği Başiskele Seymen Millet Bahçesi'nin ikinci etap çalışmaları ise devam ediyor. Başiskele Seymen Millet Bahçesi 1.Etabı'nda; 3 bin metre yürüyüş yolu, 1500 metre bisiklet yolu, 1 futbol, 2 basketbol ve 1 tenis sahası bulunuyor. 160 milyon liraya mal olan millet bahçesinde mescit, tuvaletler, 65 kamelya, 1.750 metrekare çocuk oyun alanları, fitness alanları, piknik alanları, 800 ton kapasiteli su deposu yer alıyor. Başiskele'nin ilk millet bahçesi olan Seymen Millet Bahçesi projesi kapsamında 1.350 adet ağaç toprakla buluşturuldu. Mahmut Çavuş Caddesi'nde bir adet dönel kavşak düzenlemesi yapılırken 320 metre uzunluğunda bağlantı yolu ve 480 araç kapasiteli otopark inşa edildi.

GEBZE MİLLET BAHÇESİ BÖLGEYE ÇOK YAKIŞTI

İçerisinde bulunan doğal gölet ile birlikte şehrin yoğunluğuna kısa bir mola verecek olan Gebze Millet Bahçesi, Haziran ayı başında vatandaşlar için kullanıma alındı. Yaklaşık 435 dönüm alan üzerine inşa edilen Gebze Millet Bahçesi; tematik bahçeler, fitness alanları ve yürüyüş parkurları ile hem spor hem de dinlenme alanlarının bir arada yer alacağı yeni bir yaşam alanı oldu. Sultan Orhan Mahallesi'ne 435 bin metrekare üzerine inşa edilen Millet Bahçesi, Gebzelilerin daha rahat ortamda bir araya gelmelerine imkân sağlıyor.

DOĞAL GÖLET, LOKOMOTİF KÖY, TEMATİK BAHÇELER

Gebze Millet Bahçesi, vatandaşlara yılın 12 ayı keyifli bir zaman geçirme fırsatı sunacak. Toplam 435 bin metrekarelik devasa alan üzerine inşa edilen ve içerisinde pek çok sosyal donatı alanı barındıran projede; koşu ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, futbol ve basketbol sahaları, tuvalet ve mescitler, lokomotif köy, millet kıraathanesi, doğal gölet, tematik bahçeler, restoran ve kafeler gibi birçok sosyal alan yer alıyor. Bölgede, vatandaşların hem spor yapabileceği hem de keyifli vakit geçirebileceği zengin bir yaşam alanı oluşturuldu.

DİLOVALILARIN YENİ BULUŞMA NOKTASI

Doğada nefes almak isteyen vatandaşlar için tasarlanan Dilovası Millet Bahçesi de Haziran ayının başında hizmete alındı. Büyükşehir Belediyesi'nin 212 bin metrekarelik alanda yürüttüğü çalışmalar kapsamında aileler, spor tutkunları ve doğaseverler bir araya getirildi. Dilovası Millet Bahçesi içerisinde; 4 bin 720 metre doğal yürüyüş yolları, 17 adet engelli otoparkı olmak üzere 32 adet görevli otopark alanı ve 334 adet misafir otopark alanı inşa edildi. Araçları ile gelen misafirlerin ulaşım konusunda zorluk yaşamaması hedeflenen projede ayrıca 400m3 su deposu, 30m2 depo, 5 adet güvenlik noktası, 47 adet piknik masası, 84 adet bank, 1 adet pergola, 121 adet çöp kovası, 52 adet ahşap kameriye, 632 adet aydınlatma direği bulunuyor. Proje kapsamında ayrıca; 6 bin 67 adet ağaç ve 66 bin 769 adet çalı dikimi gerçekleşti. İçinde kütüphane, kafeterya, mescit ve WC bulunan toplam bin 830,67 m² alanda millet kıraathanesi, 2 adet büfe, her biri 100m2 olan 3 adet WC, 80m2 bayan ve 153m2 erkek mescit, bin m2'lik amfi meydan bulunuyor.

HER YAŞTAN ZİYARETÇİYE UYGUN

Darıca ve Derince'de devasa alanları ile dikkat çeken millet bahçeleri kentin en büyük yeşil alanlarından biri olma özelliğini taşıyor. 960 bin metrekarelik alanda çalışmaları sürdürülen Darıca Millet Bahçesi; sergi alanları, kütüphane ve piknik alanları ile 7'den 70'e herkesin keyifle vakit geçireceği benzersiz bir yaşam alanı olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. 72 bin metrekarelik alanda çalışmaları devam eden Derince Millet Bahçesi de vatandaşlara doğayla iç içe bir dinlenme noktası sunuyor. İçerisinde bulunan 2.5 kilometrelik yürüyüş alanı ile hem doğaseverlerin hem de sporseverlerin uğrak noktası olacak olan Derince Millet Bahçesi, kaliteli zaman geçirmek isteyen ilçe sakinlerin adresi olmuş durumda.

DOĞAYI KORUYAN YENİLİKÇİ YAPILAR

Çayırova ve Gölcük ilçelerine inşa edilen Millet Bahçeleri doğayı koruyan yenilikçi yapılarıyla ön plana çıkıyor. 70 bin metrekare alanda hayata geçirilecek Çayırova Millet Bahçesi içerisinde restoran, mescit, yürüyüş yolları, spor ve çocuk oyun alanları barındırırken, 52 bin metrekare alanda çalışmaları yürütülen Gölcük Millet Bahçesi'nde ise tematik bahçeler ve sosyal alanlar yer alacak.

YEŞİL ALAN MİKTARINDA BÜYÜK ARTIŞ VAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeşil bir kent inşa etmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kentin dört bir yanına inşa ettiği yeşil alanlarla vatandaşların günlük hayatın stersinden uzaklaşarak doğa ile iç içe vakit geçirmelerine olanak sağlayan Büyükşehir, son 20 yıl içeresinde gerçekleştirdiği yatırımlarla kentin yeşil alanlarındaki büyüme oranlarında gözle görülür biçimde artış sağladı. Yapılan çalışmalar neticesinde 2004 yılı kent genelindeki toplam yeşil alan miktarı 500 dönüm olarak hesaplanırken bugün itibariyle bu veri 29 bin dönüme ulaştı.

BÜYÜKŞEHİR'DEN YEŞİL SEFERBERLİK

Büyükşehir, kaydettiği gayretli çalışmalar neticesinde son 6 yılda, hem kentteki yeşil alan miktarını hem de kişi başına düşen yeşil alan miktarındaki düzenli artışı korudu. Her yıl kentin yeşil alanlarına yenilerini ekleyen Büyükşehir, kenti doğayla bir bütün haline getirme hedefini sürdürüyor. Bu hedef doğrultusunda 2019 yılında 23 bin dönüm olan yeşil alan miktarını 2020'de 24 bine, 2021'de 25 bine, 2022'de 26 bine, 2023'te 27 bine, 2024'te 28 bine ve son olarak 2025'te 29 bin dönüme çıkaran Büyükşehir kişi başına düşen yeşil alan miktarını da her geçen yıl arttırdı. Büyükşehir, 2019 yılında 12,32 metrekare olan kişi başı yeşil alan miktarını 2020 yılında 12,57 metrekareye çıkartırken 2021 yılında 12,75'e, 2022 yılında 13,05'e 2023 yılında 13,45'e 2024 yılında 13,88'e ve son olarak 2025 yılında ise 13,96 metrekare alana çıkarttı.