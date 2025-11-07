İzmir Karabağlar Belediyesi, Üçkuyular Mahallesi'nde bulunan Beç Parkı'nı baştan sona yenileyerek modern, estetik ve doğayla uyumlu bir görünüme kavuşturdu.

İZMİR (İGFA) - Yenilenen park, hem mahalle sakinlerinin hem de çocukların ve gençlerin buluşma noktası haline geldi.

Parkın açılışına Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ali Bartu, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, Üçkuyular Mahalle Muhtarı Pınar Öztulun, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti yöneticileri ve çok sayıda mahalleli katıldı.

BAŞKAN KINAY: 'HAYALİMİZ BİRLİKTE ÜRETEN, HAYATI PAYLAŞAN BİR KARABAĞLAR'

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, konuşmasında parkın sadece bir çevre düzenlemesi değil, dayanışmanın ve ortak emeğin bir ürünü olduğunu vurguladı. Kınay 'Karabağlar'ın 58 mahallesinde yaşayan, üreten, hayatı paylaşan, kimseyi ötekileştirmeyen bir Karabağlar hayaliyle yola çıktık. Bugün burada, o hayalin adım adım gerçeğe dönüştüğünü görmek büyük bir mutluluk' dedi.

'BU PARKTA MAHALLE SAKİNLERİNİN DE EMEĞİ VAR'

Parkın yapımında mahalle sakinlerinin de emeği olduğunu belirten Başkan Kınay 'Bu parkta herkesin bir hediyesi var. Mesela buradaki muz ağaçlarını komşularımız getirdi, birlikte diktik. Birinin eli, birinin fikri, birinin emeği: Yani bu parkı hep birlikte yaptık' diye konuştu.

ATATÜRK'ÜN EN SEVDİĞİ ÇİÇEKLER DİKİLDİ

Konuşmaların ardından parkın açılışında kurdele kesilmedi; onun yerine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği çiçek olan kasımpatılar toprakla buluşturuldu. Bu anlamlı tercih, törene ayrı bir değer kazandırdı.

Açılış sonunda Muhtar Pınar Öztulun, Başkan Kınay'a çiçek takdim ederek tüm mahalle sakinleri adına teşekkür etti.

BEÇ PARKI'NIN YENİ YÜZÜ

Toplam 1915 metrekare alana sahip Beç Parkı, çevre koşulları dikkate alınarak Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla modern bir görünüme kavuşturuldu.

Parkta yapılan düzenlemeler kapsamında mini amfi tiyatro, yeni çocuk oyun grubu ve kauçuk zemin, yenilenmiş oturma grupları ve banklar, belediye atölyelerinde üretilen kuş evleri, 1035 bitkiyle uygulanan susuz peyzaj düzenlemesi, kedi evleri ve akrilik boyalı yürüyüş yolları yer aldı.

Projede, su tasarrufu sağlayan ve düşük bakım gerektiren bitki türleri tercih edilerek çevre dostu bir peyzaj anlayışı benimsendi.