KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deprem riski yüksek olan Kocaeli'yi daha güvenli hale getirmek amacıyla önemli bir projeyi hayata geçiriyor.

2023 yılında başlatılan 'Zemin Veri Bankası' projesi ile il genelinde yapılan tüm zemin etüt çalışmaları sayısallaştırılarak ortak bir veri havuzunda toplanıyor. Proje, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile entegre edilerek, verilerin yapay zekâ destekli analizlerle haritalandırılmasını hedefliyor.

Afetlere karşı hazırlık çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, projeyi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'na bağlı Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü aracılığıyla yürütüyor. Belediyelere ait zemin etüt raporlarının yanı sıra Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) başta olmak üzere ilgili kurumlardan temin edilen veriler dijital ortama aktarılıyor. Sıvılaşma potansiyeli, heyelan riski ve fay hatlarına ilişkin kritik haritalar da sistemde yer alıyor.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ DETAYLI ZEMİN HARİTALARI

Projenin en dikkat çeken yönü ise toplanan verilerin yapay zekâ algoritmalarıyla analiz edilmesi. Bu sayede zemin sınıflandırması, sıvılaşma riski ve taşıma kapasitesi gibi parametreler daha hızlı ve doğru şekilde haritalandırılıyor. Yapay zekâ destekli tahmin modelleriyle olası depremlerde riskli alanlar önceden tespit edilerek, mikro bölgeleme çalışmaları hızlandırılıyor ve afet yönetimi süreçleri güçlendiriliyor.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü'nün katkılarıyla bugüne kadar binlerce jeolojik ve jeoteknik rapor sayısallaştırıldı. Sistem kapsamında 5 bin 965 araştırma çukuru, 10 bin 964 sondaj (169 bin metre derinlik), 4 bin 108 jeofizik çalışma (9 bin 571 sismik, 4 bin 106 MASW, 4 bin 752 mikrotremör, 5 bin 493 DES, 186 ERT) olmak üzere toplam 41 bin 37 adet zemin verisi sisteme işlendi.

Projenin tamamlanmasıyla yeni yapılacak zemin etütlerinde mevcut verilerden yararlanılarak afet riski düşük alanların belirlenmesi sağlanacak. Çalışma, kentsel planlama ve çevre koruma kararlarında da önemli bir referans olacak. Sistemin, vatandaşların erişimine açık olan 'Kocaeli Şehir Rehberi' platformu üzerinden zemin durumu sorgulamalarına imkân sağlaması planlanıyor. 2025 yılı itibarıyla önemli aşamaları tamamlanan proje, Türkiye'nin depremle mücadele stratejisine örnek nitelik taşıyor.