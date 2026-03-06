Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran ile ABD-İsrail arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle bölgedeki hava sahalarında ciddi kısıtlamalar bulunduğunu ve bazı ülkelere yönelik uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Doğu'da İran ile ABD-İsrail arasında yaşanan savaş nedeniyle bölgedeki hava sahalarında oluşan kısıtlamalara ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suriye'de (Halep hariç) hava sahalarının kapalı olduğunu, Umman, Ürdün ve Suudi Arabistan'da ise kısmi uçuşların sürdüğünü belirtti. Birleşik Arap Emirlikleri'nde hava trafiğinin kontrollü ve sınırlı şekilde devam ettiğini ifade etti.

Türk havayolu şirketlerinin güvenlik riskleri nedeniyle bazı seferleri askıya aldığını kaydeden Bakan Uraloğlu, Türk Hava Yolları, AJet, Pegasus ve SunExpress'in İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün'e olan uçuşlarını 9 Mart gün sonuna kadar durdurduğunu açıkladı.

Pegasus Hava Yolları'nın İran seferlerini 12 Mart'a, Türk Hava Yolları'nın ise 20 Mart'a kadar programdan çıkardığını bildirdi.

Günlük değerlendirmeler doğrultusunda Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılacak uçuşların da bugün gerçekleştirilmeyeceğini belirten Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 4, Muğla Dalaman Havalimanı'nda 2 ve Ankara Esenboğa Havalimanı'nda 1 olmak üzere toplam 7 Irak Havayolları uçağının beklemede bulunduğunu söyledi.

Bakan Uraloğlu ayrıca Tahran Havalimanı'nda Türk Hava Yolları ve Pegasus'a ait iki uçak ile Irak'ta Tailwind Havayolları'nın kiralık bir uçağının bulunduğunu açıkladı.

Öte yandan Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na düşen bir insansız hava aracı nedeniyle Azerbaycan Hava Yolları'na ait iki yolcu uçağının Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na planlı şekilde indirildiğini belirten Uraloğlu, uçaktaki yolcuların güvenli şekilde karayoluyla Nahçıvan'a ulaştırıldığını kaydetti. Bakan Uraloğlu, bölgedeki gelişmelerin ilgili kurumlar tarafından yakından takip edildiğini ve hava sahaları ile havalimanlarında yaşanabilecek değişikliklere göre gerekli tedbirlerin alınmaya devam edileceğini vurguladı.