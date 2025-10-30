Konforlu ve kesintisiz ulaşım ağını büyüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tramvay hattında uzatma ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Akçaray tramvay hattında eylül ayında başlayan kapasiteyi iki katına çıkarma çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Bu kapsamda Otogar Durağı ile başlayan genişletme çalışmaları; Seka Park, Seka Devlet Hastanesi, Kongre Merkezi ve Plaj Yolu ile devam ediyor. Yolcu yoğunluğunu rahatlatmak üzere başlatılan çalışmalar tamamlanınca tramvay araçları çift diziye (peş peşe iki tramvay) çıkarılacak. Duraklar da platform uzatma çalışmalarıyla genişletilmiş olacak.

HIZLI VE KONFORLU ULAŞIM GENİŞLİYOR

Kenti demir ağlarla örme hedefiyle hizmete sunulan tramvay hattı büyümeye devam ediyor. 16 istasyon ile günde yaklaşık 300 bin yolcu taşıyan tramvay hattı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları ile genişliyor. Yolcuların konfor ve rahatlık için büyük oranda tercih ettiği tramvaydaki yoğunluk, genişletme çalışmaları ile azalacak. Böylece Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara hızlı ve konforlu ulaşımı daha yüksek kapasitelerle sunmuş olacak.

İLK ÇALIŞMA EYLÜL AYINDA BAŞLAMIŞTI

Eylül ayında tramvayın otogar hattında başlayan genişletme çalışmaları tamamlanmak için gün sayıyor. Seka Park ve Seka Devlet Hastanesi'nde de başlayan genişletme çalışmaları Kongre Merkezi ve Plaj Yolu ile tüm hızıyla devam ediyor. Tüm istasyonlarda uzatma çalışmaları tamamlanınca çift hatlı seferler de başlamış olacak.

ÇİFT DİZİ HALİNDE HİZMET VERECEK

Kuruçeşme ile Otogar arasındaki istasyonlarda platform uzatma çalışmalarıyla bekleme alanları ve yolcu iniş-biniş bölgeleri genişletiliyor. Mevcut tramvay araçlarına birer araç daha eklenerek, araçlar çift dizi halinde işletilmeye başlayacak.

BİR TRAMVAY ARACI 600 YOLCUYA HİZMET EDECEK

Çalışmaların tamamen tamamlanmasının ardından her bir tramvay aracı, aynı anda 600 yolcuya hizmet verecek. Tüm duraklara her iki yönden giriş-çıkış imkânı sağlanarak erişilebilirlik artırılacak, yoğunluk nedeniyle oluşabilecek yığılmaların önüne geçilecek. Yeni uzatma alanlarına gölgelik (kanopi) ve kent mobilyaları da monte edilerek bekleme alanlarındaki konfor seviyesi yükseltilecek.