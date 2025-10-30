Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye ekonomisinin 2026 hedefleri belirlendi. Yıllık programda istihdam artışı 730 bin kişi, cari açık yüzde 1,3 olarak öngörüldü.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylandı. Program, Resmi Gazete'nin 30 Ekim tarihli mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Temel hedeflerde, 2025 büyüme tahmini yüzde 3,3 iken 2026'da yüzde 3,8'e yükselmesi bekleniyor.

Enflasyon 2025 sonunda yüzde 28,5 olarak tahmin edilirken, 2026 sonu hedefi yüzde 16. İstihdam 730 bin kişi artacak, işsizlik yüzde 8,4'e gerileyecek.

İhracat 282 milyar dolara, ithalat 378 milyar dolara çıkacak; dış ticaret açığı 96 milyar dolar, cari işlemler açığı 22,3 milyar dolar (yüzde 1,3 GSYH) olacak.

Fiyat istikrarını güçlendirecek para ve maliye politikalarını sürdürülebilir büyüme, istihdam artışı ve cari dengeyi hedefleyen programın detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz