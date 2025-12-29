İzmit Belediyesi Kıbrıs Gazilerine vefa ziyaretlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi, Kartepe ve İzmit'te yaşayan Kıbrıs Gazileri ve ailelerini ziyaret etti. Gerçekleştirilen anlamlı programda İzmit'te ikamet eden Kıbrıs Gazisi Abdurrahim Şahin ve Kartepe'de ikamet eden Kıbrıs Gazisi Dursun Ali Çatan evlerinde ziyaret edilerek minnet ve şükran duyguları ifade edildi.

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Ziyarete, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Gamze Doğan Yılmaz, Köy Hizmet Masası Sorumlusu Turgay Oruç ile Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi ekipleri katıldı. Gaziler ve ailelerine yapılan ziyarette, İzmit Belediyesinin şehit ve gazi ailelerine yönelik çalışmaları, birimin amacı, belediye faaliyetleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen iş birlikleri hakkında bilgi verildi.

'HER ZAMAN YANINIZDAYIZ'

Ziyaret sırasında, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in selamları iletilerek ailelere Ayyıldız baskılı Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi. İzmit Belediyesi yetkilileri, ailelerin gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ederek, her zaman yanlarında olduklarını bir kez daha vurguladı.