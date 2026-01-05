Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 65 yaş üzeri vatandaşlar için hayata geçirdiği Saygınlar Kulübü, 2025 yılında kentin sosyal yaşamına değer katan projeler arasında öne çıktı. Kulüp, geçen 8 aylık süreçte 2 bine yakın aktif üyeyi aynı çatı altında buluşturdu.

KOCAELİ (İGFA) - 22 Nisan 2025 tarihinde İzmit Saat Kulesi yanında açılan Saygınlar Kulübü, 2025 yılının öne çıkan sosyal projelerinden biri oldu. Buna göre 65 yaş üzeri vatandaşların faydalandığı merkez, geçen 8 aylık süreçte 2 bine yakın aktif üyeyi aynı çatı altında buluşturdu. Kısa sürede yoğun ilgi gören Saygınlar Kulübü, ileri yaştaki bireylerin sosyal hayata katılımında önemli bir merkez haline geldi.

İLERİ YAŞTA AKTİF YAŞAM MODELİ SUNUYOR

Saygınlar Kulübü, klasik dinlenme alanı anlayışının ötesine geçerek üyelerine üretken ve paylaşım odaklı bir sosyal ortam sunuyor. Günlük yaşamda aktif kalmak isteyen vatandaşlar; spor, kültür, sanat ve sağlık temelli çalışmalara katılma imkânı buluyor. Kulüp bünyesinde faaliyet gösteren 'Akademi', 'Yeşil Sevenler', 'Sağlıklı Yaşam', 'Kültür Sanat', 'Torun' ve '5 Çayı Toplulukları' sayesinde üyeler ilgi alanlarına göre programlara dâhil olabiliyor. Katılımcılar, tercihleri doğrultusunda birden fazla toplulukta eş zamanlı yer alarak sosyal çevrelerini genişletiyor.

Kulüp çatısı altında faaliyet gösteren Yeşil Sevenler Grubu, doğayla bağ kurmak isteyen üyeleri fidan dikimi etkinlikleri, doğa yürüyüşleri ve açık alan buluşmalarıyla bir araya getiriyor. Akademi Topluluğu bünyesinde düzenlenen edebiyat sohbetleri ve kitap incelemelerinin yanı sıra, katılımcılar dolandırıcılığa karşı bilinçlenmeden sosyal medya okuryazarlığına ve dijital medya kullanımına kadar birçok başlıkta bilgilendiriliyor. Bu çalışmalarla üyelerin kültürel birikimlerinin ve dijital farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.

Sağlıklı Yaşam Topluluğu'nda üyelerin düzenli sağlık kontrolleri yapılırken, hafta içi her gün gerçekleştirilen hareket programlarıyla aktif yaşam teşvik ediliyor. Diyetisyenler tarafından verilen eğitimlerle özellikle 65 yaş üstü bireyler için risk oluşturan şeker hastalığı ve tansiyon gibi rahatsızlıklara yönelik beslenme seminerleri düzenleniyor. Kan şekeri ve tansiyon ölçümleri yapılırken, risk grubunda yer alan kişiler gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor. Sunulan psikolojik destek hizmetleriyle ise yaş alımının birey üzerindeki etkilerinin hafifletilmesi ve hayata daha pozitif, sağlıklı bir bakış açısı kazandırılması amaçlanıyor.

KUŞAKLAR ARASI BAĞLAR GÜÇLENİYOR

Kültür ve sanat alanında düzenlenen atölyeler, müze ziyaretleri ve koro çalışmaları, üyelerin sanatsal yönlerini geliştirmelerine olanak sağlıyor. Torun Topluluğu aracılığıyla kuşaklar arası iletişim güçlendirilirken, çocuk gelişim uzmanı eşliğinde gerçekleştirilen buluşmalar aile bağlarının pekişmesine katkı sunuyor. 5 Çayı Topluluğu ise paylaşım kültürünü ön plana çıkaran samimi sohbet ortamlarıyla kulüp yaşamına sosyal bir dinamizm kazandırıyor.