Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin binlerce yıllık tarihine ışık tutan çok özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın '102 Sergi' projesinin finali olarak Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla açılan 'Lykos'un Antik Yüzleri' sergisi, sanatseverlerin ve tarih tutkunlarının odak noktası oldu.

DENİZLİ (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Cumhuriyet'in 102'nci yılı kutlamaları kapsamında hayata geçirilen 'Cumhuriyetin Işığında Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk' projesinin 102. ve son halkası olan sergi, Denizli'nin antik mirasından güçlü bir seçki sundu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle kapılarını açan sergi, ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.



52 EŞSİZ ESER İLK KEZ GÜN YÜZÜNDE



Sergide; Laodikya, Hierapolis, Tripolis ve Tabea antik kentlerinde gerçekleştirilen kazılarda gün yüzüne çıkarılan, Helenistik ve Roma İmparatorluk dönemlerine ait 52 adet heykel ve heykel başı yer alıyor. Müze depolarında titizlikle korunan ve birçoğu ilk kez kamuoyuyla buluşan bu nitelikli eserler, ziyaretçilerini antik çağın estetik anlayışına doğru bir yolculuğa çıkarıyor.



HER KESİMDEN BÜYÜK İLGİ



Açıldığı günden bu yana her yaştan ve her kesimden yoğun ilgi gören sergi; sadece Denizlililerin değil, çevre illerden gelen tarih araştırmacılarının, üniversite öğrencilerinin ve sanatseverlerin de uğrak noktası haline geldi. Özellikle arkeoloji meraklıları, bölgenin zengin kültürel mirasını yansıtan eserleri yakından inceleme fırsatı buluyor.



'DENİZLİ DÜNYA ÇAPINDA BİR POTANSİYELE SAHİP'



Kentin kültürel zenginliğine vurgu yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli'nin sahip olduğu antik kentlerle dünya çapında bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Denizli'nin arkeolojik zenginliğini bir kez daha gözler önüne seren serginin, kentin kültürel hayatına büyük değer kattığını ifade eden Başkan Çavuşoğlu, tüm vatandaşları bu tarihi mirasa tanıklık etmeye davet etti.



MAYIS AYINA KADAR ZİYARETE AÇIK OLACAK



Helenistik ve Roma döneminin en seçkin örneklerini barındıran 'Lykos'un Antik Yüzleri' sergisi, 18 Mayıs 2026 tarihine kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.