Kocaeli'yi demir ağlarla ören Büyükşehir Belediyesi, raylı sistem ağını İzmit'ten Kartepe'ye uzatıyor. Bu kapsamda 1,4 kilometrelik yeni hatta ray döşeme işlemleri tüm hızıyla sürüyor. EDOK Komutanlığı ve Nesibe Aydın Okulları önünden geçecek olan duraklar, yakın zamanda binlerce vatandaşa hizmet verecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 yılında hizmete aldığı 13.5 kilometrelik tramvay hattı, raylı sistem ağına yapılan son yatırımdan sonra Kocaeli Stadyumu'na kadar uzandı.

Toplam uzunluğu 18.7 kilometreyi bulan hat boyunca 27 durak bulunuyor. Artan yolcu sayısıyla birlikte hem tramvayın hattını genişleten Büyükşehir Belediyesi hem de hattın konforunu yükseltiyor. Kent içi trafiğinde yoğun olarak tercih edilen tramvay hattını Kartepe'ye ulaştıracak proje kapsamında saha çalışmaları aralıksız sürüyor.

RAYLAR DÖŞENMEYE BAŞLADI

Çevreci ve konforlu ulaşımı kent geneline yayan Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda raylı sistem ağını her geçen gün daha da genişletiyor. Kent içinde toplu taşımada en çok tercih edilen araçlardan biri olan tramvay hattı, yakın zamanda Kartepe'ye de uzanacak. Bu kapsamda devam eden çalışmalarda raylar döşenmeye başlandı.

Yolcu sayısının artmasıyla tramvay hattının genişletme çalışmaları sürerken, Kartepe'ye uzanan hattın ray döşeme işlemleri de devam ediyor. Ray döşenen 150 metrelik alana ana beton döşeme işlemi yapılırken, bu hattın trafo merkezi kazısı da ilerleyen günlerde başlayacak. Toplamda 1.4 kilometre uzunluğundaki hatta iki durak olacak. İlki belediye kampüsünün olduğu eski EDOK Komutanlığı, ikinci durak ise Nesibe Aydın Okullarının olduğu bölgede yer alacak.