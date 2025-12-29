Kocaeli İzmit Belediyesi Down Cafe'de düzenlenen 3. Geleneksel Yılbaşı Programı özel gereksinimli çocuklar ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Down Kafe'de yeni yıl coşkusu yaşandı. Program kapsamında çocuklar ve ailelerin katılımıyla yeni yıl pastası kesildi.

Programda Noel Baba, çocuklara tek tek hediyelerini dağıtarak yeni yıl sevincine ve coşkusuna ortak oldu. Hediyelerini alan çocuklar heyecanı ve mutluluğu birlikte paylaştılar.

Tüm Sanatçılar ve Şairler Derneği (TÜSSAD)'nin katkılarıyla zenginleşerek müzik dinletisi sunularak programa farklı bir atmosfer kazandırıldı.

ENGELSİZ YILBAŞI HEYECANI

Etkinlik kapsamında çocuklar sosyal hayata katılımını güçlendirirken birlikte olmanın tadını, sevgi ve dayanışmanın, paylaşma duygularının engel tanımadığını göstererek toplumsal farkındalık oluşturan buluşma yaşadılar.

Down Cafe'de gerçekleşen 3. Yılbaşı Programı, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını destekleyen, dayanışma ve paylaşma duygularını güçlendirerek, müzik eşliğinde keyifli anlar yaşayan çocuklar için anlamlı bir buluşma olarak tamamlandı.