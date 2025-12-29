Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, tarafından Konyaaltı ilçesinde hayata geçirilen içme suyu altyapı yatırımı tamamlanırken, altyapı çalışmalarının ardından üstyapı düzenlemeleri de hızla devam ediyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, altyapı imalatları nedeniyle bozulan yol yüzeylerini kalıcı ve konforlu hale getirmek amacıyla Konyaaltı'nın farklı noktalarında eş zamanlı olarak asfalt uygulamaları gerçekleştiriyor. Kazı yapılan alanlarda zemin düzenlemeleri tamamlandıktan sonra sıcak asfalt serimleri yapılarak yollar güvenli ve modern bir görünüme kavuşturuluyor.

140 KİLOMETRELİK ASFALT ÇALIŞMASI

ASAT ekipleri, son bir yıl içerisinde Konyaaltı ilçesinde içme suyu altyapısı yenilenen ve evsel bağlantıları tamamlanan bölgelerde asfalt çalışmalarını hızla tamamladı. 2025 yılı boyunca yaklaşık 140 kilometrelik hatta asfalt tamiratı yapılırken, altyapı imalatı biten bölgelerde üstyapı çalışmalarına gecikmeden başlandı. Halen altyapısı tamamlanan hatlarda asfalt tamiratları planlı şekilde sürdürülürken, 4 ayrı asfalt ekibi ile Uncalı, Uluç, Gürsu ve Liman mahallelerinde çalışmalar eş zamanlı olarak devam ediyor. Bu çalışmalarla birlikte Konyaaltı'nda yol konforunun kalıcı şekilde sağlanması hedefleniyor.

GENEL MÜDÜR GÜLEBAY ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Konyaaltı genelinde sürdürülen asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay, sahada ekiplerden bilgi aldı. Yapılan çalışmaları değerlendiren Gülebay, altyapı yatırımlarının ardından üstyapının da aynı titizlikle ele alındığını belirterek, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyen yol bozulmalarının en kısa sürede giderilmesi için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

ÜSTYAPIDA KALICI KONFOR HEDEFİ

Cadde ve sokaklarda hummalı bir mesai yürüten ekipler, hem trafik güvenliğini sağlamak hem de Konyaaltı sakinlerine uzun yıllar sorunsuz hizmet verecek dayanıklı bir üstyapı oluşturmayı hedefliyor. Planlı şekilde ilerleyen çalışmalarla birlikte ilçede yol konforu artırılırken, modern altyapı yatırımları üstyapı düzenlemeleriyle bütünlük kazanıyor.

ASFALT ÇALIŞMALARI PROGRAM DAHİLİNDE SÜRECEK

ASAT Genel Müdürlüğü yetkilileri, Konyaaltı genelindeki asfalt çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda devam edeceğini, altyapı ve üstyapının birlikte ele alındığı bu çalışmalarla ilçenin yaşam kalitesinin daha da yükseltileceğini belirtti.