Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kocaeli'de de bugün saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu. Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87'nci yıldönümü sirenler eşliğinde anılırken, Büyükşehir iştiraki UlaşımPark'a ait otobüs ve tramvaylar, 10 Kasım'a özel olarak giydirildi

KOCAELİ (İGFA) -Türkiye Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87'inci yılı tüm Türkiye'de olduğu gibi Kocaeli'de de anıldı.

Bu kapsamda Kocaeli halkı, saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler eşliğinde 1 dakika boyunca saygı duruşunda bulundu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı UlaşımPark A.Ş.'de anma töreninde anlamlı bir şekilde yer aldı. Kent genelinde seferde olan tramvay ve otobüsler, siren seslerinin yükseldiği anda durarak saygı duruşuna katıldı.

OTOBÜS VE TRAMVAYLARDA ATA ANILDI

Kocaeli Ata'sını anarken, Büyükşehir Belediyesi günün anlam ve önemine binaen tramvay ve otobüsleri 10 Kasım'a özel giydirdi. Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark A.Ş. tarafından kent genelinde hizmet veren otobüs ve tramvaylar, 'Gazi Mustafa Kemal Atamızı Saygıyla ve Özlemle Anıyoruz' yazısı ve Atatürk'ün fotoğrafı ile donatıldı. Vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayan bu özel tasarımlar, günün anlam ve önemine vurgu yaptı.