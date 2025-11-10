CHP İzmir İl Örgütü, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 87'nci yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenledi.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün ev sahipliğinde düzenlenen törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ile ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törende bir konuşma yapan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, bugün burada, bir milletin kaderini değiştiren, umutsuzluğu umuda çeviren, yoksul bir halktan onurlu bir Cumhuriyet yaratan büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için toplandıklarını söyledi. Güç, 'Atatürk yalnızca bir komutan, bir devlet kurucusu değil; ulusuna özgüven kazandıran, çağdaşlaşmanın yolunu açan, bilimi, aklı ve hür düşünceyi bir milletin pusulası haline getiren bir devrimcidir. Onun önderliğinde bu ülke, yokluk içinden çıkıp bağımsızlığına kavuştu, çağdaş dünyayla eşit bir seviyeye gelme iradesi kazandı, yurttaşlık bilincini, laikliği, hukuku ve fırsat eşitliğini temel alan bir devlet düzeni kurdu' dedi.