Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl 8'incisi düzenlenen 'Uluslararası Kocaeli Surfcasting Balık Tutma Yarışması' kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 7 ülkeden ve Türkiye'nin 18 farklı şehrinden 212 sporcu, Kandıra Uzunkum Sahili'nde oltalarını denize bıraktı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Spor Kulübü tarafından organize edilen ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleşen Kocaeli Surfcasting Balık Tutma Yarışması, Türkiye'nin en prestijli deniz sporları organizasyonlarından biri olarak gösteriliyor.

Bu yılki organizasyonun kapanış törenine Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez de katıldı. Uluslararası Surfcasting Friendship Cup Komitesi tarafından daha önce 'Dünyanın En İyi Balıkçılık Organizasyonu' seçilen yarışma, kapanış töreninde de keyifli anlara sahne oldu.

212 OLTA USTASI KIYASIYA YARIŞTI

Bu yılki yarışma önceki yıllara kıyasla oldukça yüksek bir katılımla gerçekleşti. 7 farklı ülkeden ve Türkiye'nin 18 kentinden gelen toplam 212 olta ustası, ikişer kişilik takımlar halinde iki etap boyunca yarıştı. Olta balıkçılığının doğasına uygun bir atmosferde geçen etkinlikte 10 farklı türde 138 balık yakalandı. Turnuvaya katılan 25 kadın sporcu ise organizasyona ayrı bir değer kattı.

Turnuva, 'Genel Klasman', 'Ülkeler Klasmanı', 'Kadınlar Klasmanı', 'Büyük Balık Klasmanı' ve 'Sektör Klasmanı' olmak üzere 5 ayrı kategoride değerlendirildi. Her kategoride üstün performans sergileyen takımlar, ödüllerini Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez'in yer aldığı törenle teslim aldı.

'İKİ DENİZ, BİR ŞEHİR' HEDEFİ

Yarışmanın gelecek planı da en az bu yılki kadar iddialı. Buna göre organizasyon komitesi, 2026 yılında yarışmanın bir etabını Karadeniz'de, diğer etabını Marmara Denizi'nde yaparak dünyada bir ilke imza atmayı hedefliyor. Bu kapsamda 'İki Deniz Bir Şehir' sloganı, Kocaeli'nin doğal zenginliklerini uluslararası alanda ortaya çıkaracak.

YARIŞMADA DERECEYE GİRENLER

1. ETAP SEKTÖR BİRİNCİLERİ

1.Ali Açıkalınlı-Mustafa Kaz (A7)

2.Halil Güntepe-Mehmet Tek (B13)

3.Mustafa Soykan-Cebrail Keleş (C11)

4.Nizar Bahri-Ghazi Sebali (D2)

5.Sezgin Öz-Gazi Yiğit (E12)

6.Duran Gülümser-Adnan Ekici (F3)

7.Oğuz Yazgan-Tansu Uzun (G5)

8.Ayhan Duman-Erol Duman (H12)

2. ETAP SEKTÖR BİRİNCİLERİ

1.Murat Avcı-Taner Atalay (A6)

2.Engin Uztürk-Sadi Karagöz (B3)

3.Özkan Kınalı-Günay Çalışkan (C4)

4.İsmail Tetik-Aytaç Sarıkaya (D2)

5.Hatem Charfeddine-Habib Moalla (E1)

6.Aslı Benli-Bülent Benli (F6)

7.Nizar Bahri-Ghazi Jebali (G9)

8.Fatih Yıldız-Yavuz Aksu (H5)

GENEL KLASMAN

1.Nizar Bahri-Ghazi Sebalı (Med Fishing Club)

2.Oğuz Yazgan-Tansu Uzun (İzmir Sportif Olta Balıkçıları)

3.Levent Güven-Çetin Özdemir

KADINLAR KLASMANI

1.Zeliha Akgün (Surfcasting Antalya SK)

2.Berna Timur (İzmir Sportif Olta Balıkçıları)

3.Aslı Benli (Türkiye Kadın Balıkçılar)

ÜLKELER KLASMANI

1.Nizar Bahri- Ghazi Sebalı (Tunus / Med Fishing Club)

2.Ömer Tanrıöven-Mehmet Almaçimeni (Hollanda / HSV DE Edelkarper)

3.Alexandros Sapounakis-Margaritis Stogiannidis (Yunanistan / Academy of Fishing Activities)

EN BÜYÜK BALIK ÖDÜLÜ

Resul Karaboyun (Minekop-62cm)