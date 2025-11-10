Gazeteci-yazar Mustafa Özke, 'Güneş Bizimle Doğar' sosyal sorumluluk projesi kapsamında, gençlerle anlamlı bir buluşmaya imza attı.

ADANA (İGFA) - Çukurova Üniversitesi ile Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen 'Güneş Bizimle Doğar' sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gazeteci-Yazar Mustafa Özke, Adana Çocuk Evleri Sitesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Bilge Karga Göllü eşliğinde Adana Çocuk Evleri Sitesi'ne giden Özke, burada Kurum Müdürü Nesim Eraslan ve Çocuk Gelişimi Uzmanı Sibel Işık tarafından sıcak bir ilgiyle karşılandı.

Adana Çocuk Evleri Sitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Özke, gençlere 'Şiirde Kelime İşçiliği' üzerine ilham verici bir söyleşi gerçekleştirdi. Duygu, düşünce ve emeğin şiirle nasıl bütünleştiğini örneklerle anlatan Özke, gençlerin dünyasında kelimelere yeni bir pencere araladı.

'Şiir sadece duygunun değil, emeğin de sanatıdır. Her kelimenin teri, her dizede bir yüreğin izi vardır. Kalemle kurulan dostluk, insanın kendini yeniden doğurmasıdır.' diyen Özke, sözcüklerin insanın içsel yolculuğunda bir rehber olduğunu vurguladı.

Konuşmasında Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektâş-ı Velî, Karacaoğlan, Dadaloğlu, Âşık Veysel, Necip Fazıl Kısakürek, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Nazım Hikmet, Cahit Sıtkı Tarancı, Orhan Kemal ve Yaşar Kemal gibi Türk edebiyatının unutulmaz isimlerinden örnekler veren Özke, her birinin kelimeleriyle insanlığa ışık tuttuğunu anlattı.

Gençlerle karşılıklı etkileşim içinde geçen söyleşide, öğrenciler şiir yazma süreci, duygu ve anlam dengesi, kelime seçimi gibi konularda sorular yöneltti. Özke ise bu sorulara hem edebî hem insani bir perspektifle yanıt vererek, gazetecilikten edebiyata uzanan kendi yolculuğundan samimi kesitler paylaştı.

Etkinliğin sonunda öğrenciler, Özke'ye yazarlık serüvenine dair merak ettiklerini sorma fırsatı buldu. Gençlerin ilgisi ve enerjisiyle dolu buluşma, hem öğretici hem de ilham verici bir atmosferde tamamlandı.

Doç. Dr. Bilge Karga Göllü, projenin amacının gençlerin iç dünyasına sanatın, kelimenin ve düşüncenin ışığını taşımak olduğunu belirterek, 'Geleceğin aydınlık yüzleriyle, fikir üreten, düşünen ve hisseden bireylerle bir aradayız. Bugün burada, kelimelerle hayat bulan bir dostluk köprüsü kurduk.' dedi.

Gazeteci Özke ise etkinlik sonunda gençlere şu mesajı verdi: 'Hayatın en büyük gücü, insanın içindeki kelimedir. O kelimeyi doğru duymak, doğru söylemek ve doğru yaşamak; işte bütün sanat budur.'

Etkinlik sonunda, öğrenciler gazeteci-yazar Özke'ye teşekkür ederek, 'Şiir artık bize daha yakın, kelimeler artık daha canlı' sözleriyle duygularını dile getirdi.