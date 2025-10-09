Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencileri için başlattığı ücretsiz çamaşırhane hizmeti bu yıl da devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin hayatını kolaylaştıracak pek çok çalışmaya imza atıyor. Bu çalışmalardan bir tanesi olan 'Kent Çamaşırhanesi' ile il dışından Kocaeli'ye gelen üniversite öğrencilerine büyük bir kolaylık sağlanıyor. Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çamaşırhane hizmeti, üniversite öğrencilerinin en büyük ihtiyaçlarından birine çözüm sunuyor. Öğrencilerin ev ya da yurt fark etmeksizin faydalanabildiği hizmet, özellikle yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte yoğun ilgi görüyor.

7 GÜN HİZMET, TAM DONANIMLI TESİS

Kent Çamaşırhanesinde 10 çamaşır yıkama makinesi, 5 kurutma makinesi ve 2 ütü bulunuyor. Öğrenciler, haftanın 7 günü 09.00-18.00 saatleri arasında çamaşırlarını yıkayıp kurutabiliyor, ardından yardımcı personel eşliğinde ütüleyebiliyor. Tüm süreç ücretsiz olarak yürütülüyor.

Çamaşırhane hizmetinde kullanılan deterjan da Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz sağlanıyor.

RANDEVU SİSTEMİYLE HİZMET

Çamaşırhaneden yararlanmak isteyen öğrencilerin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kocaeli.bel.tr/camasirhane adresi üzerinden başvuru yaparak randevu oluşturmaları gerekiyor. Öğrenciler randevu saatinden en az 1 saat önce çamaşırhanede bulunarak çay ikramı ve ücretsiz internetten faydalanabiliyor.

ÖĞRENCİLERİN TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin ekonomik yükünü hafifletmek ve yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla çamaşırhane hizmeti kapsamında tüm ihtiyaçları karşılıyor. Üniversitelerin açılmasıyla birlikte daha yoğun bir şekilde hizmet veren kent çamaşırhanesi, öğrencilerin hem zamandan hem de bütçeden tasarruf etmesine katkı sağlıyor.