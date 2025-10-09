Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Düzce'nin kuzey kesimleri için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, 9 Ekim Perşembe günü 13.00 ile 23.59 saatleri arasında Düzce'nin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) yağışların etkili olması beklendiği duyuruldu.

Yetkililer, yağışların ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara yol açabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Açıklamada, 'Bölgede meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli davranmaları gerekmektedir' denildi.