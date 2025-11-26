Kurban Bayramı bağışlarıyla yürütülen Mutlu Et Projesi kapsamında LÖSEV, 81 ilde on binlerce lösemi ve kanser hastası aileye 12 ay boyunca taze kırmızı et desteği sağlıyor. Bursa'da gerçekleştirilen son dağıtımda da LÖSEV'e kayıtlı ailelere et ve et ürünleri ulaştırıldı.

BURSA (İGFA) - LÖSEV, kanser ile mücadele eden hasta ve ailelerine yönelik yürüttüğü Mutlu Et Projesi kapsamında bu yıl da on binlerce aileye taze kırmızı et ve et ürünleri desteğini sürdürüyor.

Kurban Bayramı'nda yapılan vekâleten kurban bağışları sayesinde 81 ilde aralıksız devam eden et dağıtımları, hem hastaların hem de ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına umut oluyor.

Özellikle lösemi ve kanser tedavilerinde hayati önem taşıyan proteinin, iyileşme sürecindeki belirleyici rolüne dikkat çeken LÖSEV'in et desteğinden her yıl on binlerce aile yararlanıyor. Hastalar taze etlerini vakumlu ambalajlarla teslim alırken, LÖSEV Et Kart sayesinde büyük marketlerden hijyenik koşullarda kaliteli et ürünlerine ulaşabiliyor.

Bursa'da gerçekleştirilen son dağıtımda da LÖSEV'e kayıtlı ailelere et ve et ürünleri ulaştırıldı.

Et desteğinden yararlanan aileler, LÖSEV'in kendileri için büyük bir dayanışma kaynağı olduğunu belirterek, 'LÖSEV sayesinde ne salgın, ne yoksulluk ne de hastalık belimizi bükemedi. Sofraya ne koyacağım diye hiç düşünmedim. Bağış yapan hayırseverlere dua ediyoruz, Allah razı olsun' ifadelerini kullandı.

110 BİN KAYITLI HASTAYA ULAŞAN DESTEK

LÖSEV'e kayıtlı 110 binden fazla lösemi ve kanser hastası aile bulunuyor ve bu ailelerin yüzde 87'si asgari ücret ve altında gelirle yaşam mücadelesi veriyor. Kırmızı et almakta zorlanan bu aileler için LÖSEV, Kurban Bayramı döneminde yapılan vekâleten kurban bağışları ve yıl içindeki adak bağışlarını hem çocuk hem yetişkin tüm hastalara ulaştırmaya devam ediyor.

LÖSEV, bağışlarla güçlenen Mutlu Et Projesi sayesinde kanserle mücadele eden ailelere beslenme konusunda düzenli destek sunmayı sürdürüyor.

Siz de kanser hastalığının maddi girdabındaysanız www.losev.org.tr adresinden ya da 0312 447 06 60 arayarak LÖSEV 'e ulaşabilir ve tüm imkânlardan faydalanabilir, LÖSEV'in mücadelesine ortak olmak isterdesiz gönüllü ve bağışçı olabilirsiniz.