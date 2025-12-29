Konya Karatay Belediyesi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri alanında 'Türkiye'nin ilk öncü şehri' olarak öne çıkan çalışmalarıyla uluslararası platformda dikkat çekerken, bu vizyonun bir yansıması olarak yeni kooperatif projesini de kamuoyuyla paylaştı.

KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen ve Karatay'daki konut projelerinin 45'inci hamlesi olan Lavanta Konutları Konut Yapı Kooperatifi, kamuoyuna duyuruldu. Yatay mimari anlayışıyla projelendirilen ve toplam 373 daireden oluşan yeni kooperatif, modern şehircilik vizyonu doğrultusunda güvenli, planlı ve nitelikli yaşam alanları sunmayı hedefliyor.

Lavanta Konutları; Hacıcemil (İşgalaman) Mahallesi 32871 ada 5 nolu parsel ile Sedirler Caddesi, Cevher Hatun Sokak, Kemalettin Sokak, Kulmesut Sokak, Hamzabey Sokak, Kağnıcı Sokak ve Fındık Sokak arasında kalan alanda projelendirildi. Bölgenin en önemli merkezlerinden birinde yer alan proje, 25.843,65 metrekarelik büyüklüğüyle Karatay'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına önemli bir ivme kazandıracak.

11 BLOKTA 373 DAİRELİK MODERN YAŞAM

Toplam 11 bloktan oluşan Lavanta Konutları Konut Yapı Kooperatifi, 3+1 daire konsepti ile inşa edilecek. Proje kapsamında 373 daire yer alırken, arsa sahiplerinin hakları da belirlenmiş durumda. Kooperatife 235 yeni üyenin kabulü, ön başvuru yöntemiyle gerçekleştirilecek.

YATAY MİMARİ VE ZENGİN SOSYAL DONATILAR

Karatay Belediyesi'nin tüm kooperatif projelerinde esas aldığı yatay mimari anlayışı, Lavanta Konutları'nda da ön plana çıkıyor. Projede yaşam kalitesini artıracak şekilde planlanan sosyal donatı alanları kapsamında açık çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, dinlenme ve oturma alanları, peyzaj ve yeşil alan düzenlemeleri, açık hava sosyal buluşma alanları, kreş ve Aile Sağlık Merkezi ile aydınlatılmış ortak kullanım alanları yer alacak.

GÜVENLİ, ERİŞİLEBİLİR VE FONKSİYONEL YAŞAM

Lavanta Konutları'nda site içi güvenlik hizmetleri, kamera izleme sistemleri ve kontrollü site girişleri ile güvenli bir yaşam alanı oluşturulacak. Otopark alanları ve engelli erişimine uygun düzenlemeler sayesinde ulaşım ve erişilebilirlik de ön planda tutulacak. Ayrıca günlük ihtiyaçlara cevap verecek şekilde planlanan ticari alanlar (dükkanlar) proje içerisinde yer alacak.