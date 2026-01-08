Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Mavi Takım ekipleri, 2025 yılında kıyılardan topladığı 16 bin 735 kilogram atıkla deniz ve kıyı ekosisteminin korunmasına önemli katkı sundu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu projeleriyle deniz ve kıyı temizliğinde örnek olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı Mavi Takım Kıyı Temizlik ekipleri, 2025 yılı boyunca yürüttükleri çalışmalarla dikkat çekici sonuçlara imza attı.

Yıl içerisinde kıyılardan toplanan toplam 16 bin 735 kilogram atığın 12 bin 147 kilogramı geri dönüştürülebilir nitelikte olurken, bu atıklar sıfır atık hedefleri doğrultusunda geri kazanım tesislerine gönderildi. Geri dönüşümü mümkün olmayan 4 bin 588 kilogram atık ise düzenli depolama tesislerinde bertaraf edildi.

Deniz süpürgeleri ve amfibi araçların ulaşamadığı sığ, kayalık ve taşlık alanlarda görev yapan 20 kişilik Mavi Takım, Karamürsel-Ereğli, Başiskele, Seka Park ve Tütünçiftlik-60 Evler sahil bandında aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, 4 deniz süpürgesi, 3 amfibi araç ve dere ağızlarına kurulan bariyerlerle desteklenen güçlü temizlik filosuyla deniz ve kıyı alanlarında çevre ve halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.