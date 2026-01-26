Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sondaj filosunun yeni üyesi Yıldırım'ın Karadeniz'e doğru yola çıktığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabiii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yıldırım sondaj gemisinin Filyos Limanı'na gitmek üzere seyre başladığını belirtti. Paylaşımda, kule montajının tamamlanmasının ardından Yıldırım'ın yeni enerji keşifleri için ilk görevine çıkacağı ifade edildi.

SONDAJ FİLOSU GÜÇLENİYOR

Türkiye'nin enerji alanındaki kararlılığına dikkat çeken Bakan Bayraktar, paylaşımında 'Rotamız belli: Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' ifadelerini kullandı.

Yıldırım sondaj gemisinin filoya katılmasıyla birlikte, Türkiye'nin yerli ve milli enerji arama kapasitesinin daha da güçlenmesi hedeflenirken, Karadeniz'de yürütülen çalışmaların, yeni keşiflerle ülke ekonomisine ve enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlaması bekleniyor.