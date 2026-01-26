İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de Barış Turgut elebaşılığındaki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 38 şüphelinin yakalandığını, 17'sinin tutuklandığını açıkladı. Lavaş piyasasında tekelleşme amacıyla organize olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda milyarlarca liralık mal varlığına el konuldu.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince projeli dosya kapsamında geniş çaplı bir operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda, örgüt elebaşı Barış Turgut'un da aralarında bulunduğu 38 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 19'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

LAVAŞ PİYASASINDA TEKELLEŞME İDDİASI

Yapılan tespitlere göre, organize suç örgütünün il genelinde lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek ve tekelleşmek amacıyla faaliyet yürüttüğü, bu kapsamda lavaş üreten işletmelere tehdit ve baskı uyguladığı, 2 kasten yaralama olayına karıştığı, İş yerleri ve üreticilere yönelik 10 silahlı saldırı (kurşunlama) gerçekleştirdiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği tespit edilen 23 araca ve son 5 yıl içerisinde toplam 10 milyar 761 milyon TL'lik hesap hareketi bulunan 85 banka hesabına el konuldu.

Operasyonlarda ayrıca, 1 uzun namlulu silah, 5 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında, 'Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören organize suç örgütlerine asla tahammülümüz yok. Huzuru tesis etmek için yer, zaman ve mekân ayırt etmeksizin mücadelemizi yılın 365 günü kararlılıkla sürdürüyoruz' ifadelerini kullanarak, operasyonda emeği geçen Mersin Valiliği'ni, Cumhuriyet Başsavcılığı'nı, İl Emniyet Müdürlüğü'nü ve görev alan polisleri tebrik etti.