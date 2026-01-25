ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yılın ilk günlerinden itibaren ülke genelinde yürütülen operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.

Gürbulak, Edirne, Kapıköy, Hamzabeyli ve İpsala Gümrük Kapıları ile Mersin Limanı, İstanbul ve Antalya havalimanlarında gerçekleştirilen operasyonlarda; 378,9 kilogram esrar, 117,4 kilogram sentetik hap, 225,5 kilogram metamfetamin, 280 bin adet metadon hap, 7,6 kilogram afyon sakızı, 3,1 kilogram kokain olmak üzere toplam 1 milyar 697 milyon TL piyasa değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu maddelerin imha edildiği, olaylarla bağlantılı şüphelilerin ise adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, risk analizi ve hedefleme çalışmaları doğrultusunda şüpheli görülen taşıt ve gönderilerin X-Ray ve diğer temassız kontrol sistemleri ile narkotik dedektör köpekler eşliğinde titizlikle denetlendiği vurgulandı.

Öte yandan Gümrükler Muhafaza Teşkilatı'nın 2025 yılında 33,6 ton uyuşturucu madde ve 44,9 milyar TL değerinde yakalamaya imza attığı hatırlatılarak, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.