Toplantıya katılım gösteren mahalle sakinlerine teşekkür eden Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Edirne'nin huzuru için vatandaşlarımızla birlikte, aynı hedef ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Toplantıda, mahallenin huzur ve güvenlik sorunları ele alındı, vatandaşların görüş, talep ve önerileri karşılıklı değerlendirmeye alındı.

EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan başkanlığında gerçekleşen huzur toplantısına, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, birim amirleri, Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Nurcan Uzel ve mahalle sakinleri katıldı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Kurtuluş Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek huzur ve güvenliğe dair talepleri dinledi.

