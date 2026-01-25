Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te kendisini jandarma personeli olarak tanıtarak yaşlı bir kadını dolandıran şüpheliye ulaşmak için JASAT ekipleri 600 güvenlik kamerasını tek tek incelendi.

Bozcaarmut Köyü'nde yaşayan S.Ü.'nün şikâyeti üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin 16 T 5535 plakalı ticari taksiyle köye geldiğini ve olay sonrası Bursa'nın İnegöl ilçesine gittiğini tespit etti.

S.K. olduğu belirlenen zanlının, çaldığı altınları kuyumcuda bozdurarak 152 bin 250 TL ve 400 dolar aldığı, paranın bir kısmını yurt dışına göndermeye çalıştığı sırada suçüstü yakalandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.