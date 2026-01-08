Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde yağış bekleniyor.

ANKARA (İGFA) - Yağışların Yağmur ve sağanak, kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Marmara'nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz çevreleri ile Konya'nın güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Marmara'nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz çevreleri ile Konya'nın güney ve batısında kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına ( 50-70 km/saat, yüksekler başta olmak üzere yer yer 80-90 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ:

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.