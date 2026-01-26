Yapılan yüzde 15'lik artışla birlikte en kısa mesafe ücreti velileri düşündürmeye başladı. İstanbul haber kaynaklarına göre, hostes ücretleri de bu artıştan nasibini aldı. Çocuğunu servisle okula gönderen aileler, aylık bütçelerini yeniden hesaplamak zorunda kaldı. UKOME yetkilileri, sürdürülebilir bir taşımacılık hizmeti için fiyat ayarlamasının zorunlu olduğunu belirtti. Eğitim dünyasındaki gelişmeleri ve yeni ücret tarifelerini İstanbul Haber kategorisinden detaylıca inceleyebilirsiniz.

KORSAN SERVİS DENETİMLERİ ARTIRILACAK

Fiyat artışlarıyla birlikte velilerin daha uygun fiyatlı "korsan" olarak tabir edilen yetkisiz servislere yönelmemesi için uyarılar yapıldı. Emniyet ve zabıta ekipleri, okul önlerinde plaka ve belge denetimlerini sıklaştıracak. İstanbul genelinde "L" plakalı olmayan araçlarla öğrenci taşımacılığı yapılması yasak. Çocuğunun can güvenliğini düşünen velilerin, yetki belgeli araçları tercih etmesi gerekiyor. Korsan taşımacılık yapanlara ağır para cezaları ve araç bağlama işlemi uygulanıyor.

Servisçiler, artan maliyetler karşısında ayakta kalmaya çalıştıklarını, mazot fiyatlarının bel büktüğünü ifade etti. Son dakika istanbul ulaşım haberlerine yansıyan bilgilere göre, bazı özel okulların servis ücretlerinde UKOME tarifesinin üzerinde fiyat talep ettiği iddiaları da inceleniyor. Velilerin bu tür durumlarda Tüketici Hakem Heyetlerine başvurma hakkı bulunuyor. Servis haberleri ve şikayet hatları için İstanbul Son Dakika Haberleri sayfasını takip edin.

SERVİS ŞOFÖRLERİNE EĞİTİM ŞARTI

Öğrenci taşımacılığı yapan şoförlerin ve rehber personelin belirli eğitimlerden geçmesi zorunluluğu devam ediyor. Psikoteknik raporu, adli sicil kaydı ve mesleki yeterlilik belgesi olmayan şoförler direksiyon başına geçemiyor. Velilerin, servis şoförlerinin belgelerini sorgulama hakkı olduğu hatırlatıldı. Güvenli okul yolu projesi kapsamında denetimlerin yıl boyu süreceği bildirildi.

Servis ücretlerinin yanı sıra toplu taşıma araçlarını kullanan öğrenciler için İstanbulkart abonman ücretleri de gündemde. Öğrencilerin indirimli ulaşımdan yararlanmaya devam edeceği belirtildi.