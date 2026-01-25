MANİSA (İGFA) - Katledilişinin 33. yılında usta gazeteci Uğur Mumcu'yu anmak için Manisa'da bir dizi etkinlik düzenlendi. Programa, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve eşi Özge Dutlulu'nun yanı sıra Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Yunusemre Belediyesi Başkanvekili Ali Kuyumcu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, CHP İl Başkanvekili Erdem Nalbant, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Merkezde ilk program olan pilav hayrına katılan Başkan Dutlulu, ardından 'Demokrasi ve Aydınlanma Yürüyüşü' ile tören programının yapılacağı Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na geçti. Anma programda ilk olarak, gazeteci ve belgesel yapımcısı Nebil Özgentürk'ün hazırladığı 'Bir Keskin ve Ölümsüz Kalem: Uğur Mumcu' belgeseli gösterildi. Konuşmaların ardından Tuğrul Keskin'in moderatörlüğünü yaptığı, Sedef Kabaş ve Ümit Zileli'nin konuşmacı olarak katıldığı 'Uğur Mumcu Gazeteciliği' söyleşi programı ile program son buldu. Programın sonunda Başkan Dutlulu, konuklara çiçek ve hediye takdiminde bulundu.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, anma programında yaptığı konuşmada, 'Uğur Mumcu tartışıldı ve anıldı. Bugün aradan 33 yıl geçmiş olmasına rağmen Türkiye'nin 900'ü aşkın ilçesinde aynı bizler gibi aynı hisler ile belki de aynı öfke ve hüzün ile Uğur Mumcu anılıyor. Bu duygular ile hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, başta Uğur Mumcu olmak üzere bu ülkede demokrasi ve aydınlık için canlarını veren herkesi anıyorum' dedi.

Uğur Mumcu'nun aydın kimliğinin önemini vurgulayarak konuşmasına başlayan Başkan Dutlulu, aradan geçen 33 yıla rağmen salonların dolmasının çok kıymetli olduğunu söyledi. Dutlulu, 'Türkiye'nin dört bir yanında bu ülkenin Atatürkçü, Cumhuriyetçi, özgürlükçü bir aydınını anıyoruz. Kendisi gibi düşünmeyenlerin de hakkını savunan bir demokrattan bahsediyoruz. Duruşuyla, söylemleriyle, hayata bakış açısıyla gerçekten bu ülkeye çok şey katmış ve ne yazık ki aramızdan erken alınmış bir gazeteci' dedi. Büyükşehir Belediyesi olarak sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde Uğur Mumcu'nun adını ve fikirlerini yaşatmaya devam edeceklerini belirten Başkan Dutlulu, Akhisar'a kazandırdıkları Uğur Mumcu Kültür Merkezi örneğini verdi. Dutlulu konuşmasını, 'Biz, Uğur Mumcu'yu anlatmaktan hiç vazgeçmeyeceğiz. Her zaman anlatacağız, her zaman fikirleri üzerinden konuşacağız. Onun söyledikleri, Kuvay-i Milliye ruhu çok önemli. İnşallah öyle seçimler geçiririz ki ülke öyle bir hale gelir ki, o köy enstitülerini tekrar açmaktan bahsederiz' sözleriyle tamamladı.





UĞUR MUMCU, AKHİSAR'DA DA ANILDI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar'da düzenlenen Keskin Bir Kalem Uğur Mumcu Anma Günü' etkinliğine de katıldı. Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili'nin de yer aldığı programda, gazeteci, belgesel yapımcısı Nebil Özgentürk'ün hazırladığı 'Bir Keskin Kalem: Uğur Mumcu' isimli belgesel gösterimi yapıldı. Ardından Musa Özuğurlu'nun konuşmacı, Tuğrul Keskin'in ise yönlendiricisi olduğu 'Uğur Mumcu Gazeteciliği' söyleşisi dinleyicilerle buluştu. Programda ayrıca, Muhlis Berberoğlu ile Erkut Özkan'ın bağlama dinletisi gerçekleştirildi. Başkan Dutlulu, Akhisar'da yaptığı konuşmada tüm demokrasi şehitlerini anarak, gazetecilik mesleğinin önemini anlattı.