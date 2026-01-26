Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Mavikent ile Gaziantep Havalimanı arasında açacağı yeni yol ile ulaşım süresini 20-25 dakikadan 6 dakikaya indirecek. Yaklaşık 400 milyon TL maliyetli proje ile şehir içi trafik yükünün azaltılması hedefleniyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'in planlı, sağlıklı ve dengeli büyümesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey ilçesi Mavikent Bölgesi'nden Gaziantep Havalimanı'na uzanacak yeni bir ulaşım projesini hayata geçiriyor. Alternatif güzergâh oluşturacak yol sayesinde hem zamandan tasarruf sağlanacak hem de trafik yoğunluğu ve hava kirliliği azaltılacak.

3'er şeritli olarak projelendirilen, 50 metre genişliğinde ve bağlantı yollarıyla birlikte toplam 13 kilometre uzunluğa sahip yol; Körkün'de ihtisaslaşan Sanayi Sitesi ile yeni planlanan Trikotajcılar Sitesi'ne de bağlantı sağlayacak. Güncel maliyeti yaklaşık 400 milyon TL olan projede ihale sürecinde sona gelinirken, yolun 1 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, mevcutta 20-25 dakika süren havalimanı ulaşımı 6 dakikaya düşecek.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜLECEK

Yol projesi kapsamında GASKİ başta olmak üzere ilgili kurumlar altyapı yatırımlarını eş zamanlı olarak hayata geçirecek. Bölgede yapılan havza çalışmalarıyla yağmur sularının Sacır Deresi'ne hızlı şekilde aktarılması planlanırken, yeni imar alanları ile trikotajcılar ve ayakkabıcılar sitelerinin ihtiyaç duyacağı kanalizasyon ve içme suyu hatları da yol güzergâhı üzerinden projelendirildi.

Proje alanında teknik ekibiyle incelemelerde bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ulaşımın şehirlerin en temel meselelerinden biri olduğunu vurguladı. Şahin, 'Şehri irileştirmeden sağlığı büyütmek için yaptığımız şey öngörü belediyeciliğidir. Ulaşımda kestirme ve doğru çözümler üretmek, zaman kaybını ve hava kirliliğini azaltır' dedi.

Yeni yolun sanayi bölgeleri açısından da büyük önem taşıdığını belirten Şahin, Körkün Sanayisi, trikotajcılar ve ayakkabıcılar sitelerine ulaşımın bu projeyle önemli ölçüde kolaylaşacağını ifade etti. Yolun yapılmadan önce tüm altyapısının tamamlanacağını belirten Şahin, yaklaşık 400 bin kişinin bu yolla havalimanına daha hızlı ulaşacağını söyledi. Şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik anlayışıyla projenin açık ihale yöntemiyle gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Şahin, 'Bu yol, uzun süredir üzerinde çalıştığımız çok önemli bir projeydi. Kısa sürede tamamlayarak Gaziantep'e kazandıracağız. Yol medeniyettir' ifadelerini kullandı.