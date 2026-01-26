Türkiye genelinde araç arızasından kaynaklı toplam 150 binin üzerinde yol yardım hizmeti verildi. Arıza vakalarının en yoğun olduğu şehir İstanbul oldu. İstanbul'da gerçekleşen 36 bin 663 arıza vakası, tek başına toplam vakaların yaklaşık 4'te birini oluşturdu.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye genelinde araç arızalarından kaynaklanan yol yardım (RSA) hizmetlerine ilişkin kapsamlı veriler, sürücülerin en sık hangi sorunlarla karşılaştığını ve bu sorunların hangi şehirlerde yoğunlaştığını net biçimde ortaya koydu.

Türkiye'de 2026 yılında araç arızalarına bağlı olarak 150 bini aşkın yol yardım hizmeti gerçekleştirildi. Arıza vakalarının başını çeken şehir İstanbul oldu; 36 bin 663 arıza vakası ile tek başına toplamın yaklaşık dörtte birini oluşturdu. Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa ise İstanbul'u takip etti.

Motor arızaları yüzde 42,9, elektrik sistemi arızaları ise yüzde 29,7 oranıyla en sık görülen sorunlar arasında yer aldı.

Diğer dikkat çeken arıza türleri sıralamasında; akü arızaları yüzde 9,5, yürüyen aksam ve süspansiyon yüzde 6,5, aktarma/şanzıman yüzde 4,1 ve fren sistemi ise yüzde 1,4 yer aldı.

Tur Assist CEO'su TimurSelçuk Turan, büyükşehirlerde dur-kalk yoğunluğu ve uzun trafikte kalmanın araç sistemlerini hızla yıprattığını belirtirken, Turan, özellikle akü ve elektrik arızalarının ani sıcaklık değişimlerinden etkilendiğine dikkat çekerek sürücülere periyodik bakım ve basit kontrollerle yolda kalma riskini azaltmalarını tavsiye etti.