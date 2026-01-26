ASELSAN, Asya Pasifik bölgesindeki müşterileriyle toplam 171 milyon ABD doları tutarında ihracat sözleşmeleri imzaladı. Sözleşmeler, haberleşme sistemleri ve insansız deniz araçlarına yönelik faydalı yükleri kapsıyor.

ANKARA (İGFA) - ASELSAN, ihracat sözleşmeleriyle savunma sanayinde uluslararası pazardaki etkinliğini güçlendirmeye devam ediyor

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Asya Pasifik bölgesindeki müşterilerine doğrudan satış modeliyle haberleşme sistemleri ve insansız deniz araçları için faydalı yükler tedarik edecek.

Toplam sözleşme bedeli 171 milyon ABD doları olarak belirlendi.

https://twitter.com/aselsan/status/2015674569902694864