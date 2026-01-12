Kocaeli İzmit Belediyesi, bu yıl da Ramazan Ayı'nda ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda kolisi ve sıcak yemek desteği sağlayarak dayanışma ve paylaşma ruhunu kentin dört bir yanına taşıyacak

KOCAELİ (İGFA) - Manevi duyguların, birlik ve beraberliğin en yoğun yaşandığı aylardan biri olan Ramazan Ayı'nda İzmit Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına destek olmaya hazırlanıyor. İzmit Belediyesi, Ramazan Ayı boyunca gıda kolisi ve sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirerek dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergileyecek.

GIDA BANKASI ARACILIĞIYLA

İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan Ramazan kolileri, İzmit Belediyesi Kardeş Eller Gıda Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak. Aynı zamanda evlerinden çıkamayan yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların hanelerine ise sıcacık iftar yemekleri Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince teslim edilecek.

TEMEL GIDA MALZEMELERİ

İçerisinde temel gıda malzemelerinin yer aldığı Ramazan kolileri, İzmit Belediyesine başvuruda bulunan ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde görev yapan sosyal hizmet uzmanları tarafından ihtiyaç hali tespit edilen vatandaşlara ulaştırılacak.