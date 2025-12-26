Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hayırsever iş birliğiyle hayata geçirilecek olan Saffet Arslan Palyatif Bakım Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, merkezin Kayseri sağlık altyapısına önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'nde, Erciyes Üniversitesi karşısında hizmete girmeye hazırlanan Saffet Arslan Palyatif Bakım Merkezi'nde çalışmalar son aşamaya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık alanındaki önemli yatırımlarından biri olan merkezi yerinde inceledi.

Ziyarette Başkan Büyükkılıç'a, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Temeltaş ve Ufuk Sekmen ile daire başkanları eşlik etti. Merkezin son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Büyükkılıç, bir doktor kimliğiyle palyatif bakım hizmetlerinin sağlık sistemindeki hayati rolüne dikkat çekti.

Büyükkılıç, insan odaklı sağlık yatırımlarını çok önemsediklerini bu merkezin özellikle uzun süreli bakım ihtiyacı olan hastalar ve aileleri için büyük bir değer olacağını vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, merkezin hayata geçirilmesinde katkı sunan hayırsever Saffet Arslan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Büyükkılıç, Kayseri'nin sağlık alanında güçlü ve örnek bir şehir olma yolunda kararlılıkla ilerlediğini kaydetti.