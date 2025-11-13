Kocaeli Aydınlar Ocağı ve Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği, 10 Kasım'da Atatürk, şehitler ve gaziler için düzenlenen mevlid programı dolayısıyla İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'na teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Aydınlar Ocağı ve Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği üyeleri, Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nu ziyaret ederek, 10 Kasım 2025'te Kocaeli Valiliği öncülüğünde il genelindeki camilerde gerçekleştirilen Atatürk, şehitler ve ebediyete irtihal eden gaziler için mevlid programı nedeniyle teşekkür etti.

İl Müftüsü Sönmezoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Hür olmayan bir topluma cuma ve hac ibadeti farz değildir. Atatürk sayesinde hürriyetine kavuşan milletimiz bugün özgürce ibadet edebilmektedir. Atatürk bu topraklarda özgürce yaşayan herkesin ortak paydasıdır.' dedi.

Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Prof. Dr. Tahir Serkan Irmak, Atatürk'ün 'Asıl olan iç cephedir' sözünü hatırlatarak, yapılan mevlid programının toplumda özlenen birlik atmosferini güçlendirdiğini ifade etti.

Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği Başkanı Yücel Alpay Demir ise camilerde düzenlenen mevlidlerin toplumun farklı kesimlerini bir araya getirdiğini belirterek, 'Birlik ve beraberliğimiz Türkiye'nin en büyük gücüdür.' diye konuştu.

Ziyarette çok sayıda dernek ve sivil toplum temsilcisi de söz alarak, yapılan organizasyonun ayrışmaları önleyen, milli birlik ve beraberliği pekiştiren bir adım olduğunu vurguladı.

Program, günün anlamına uygun hediyelerin takdimi ve İl Müftüsü Sönmezoğlu'nun konuklara Kur'an-ı Kerim armağan etmesiyle sona erdi.