Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ortahisar ilçesi Esentepe Mahallesi Arafilboyu bölgesinde asfalt serim çalışmaları gerçekleştirilecek. Yapılacak çalışmalar nedeniyle yol, iki gün boyunca, bugünden itibaren saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında geçici olarak trafiğe kapatılacak.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Ortahisar İlçesi, Esentepe Mahallesi Arafilboyu mevkiinde asfalt serim çalışmaları gerçekleştirilecek.

Yapılacak çalışmalar nedeniyle trafik, 22 Aralık Pazartesi (bugün) saat 21.00'den 23 Aralık Salı (yarın) saat 05.00'e kadar geçici olarak trafiğe kapatılacak. Çalışmalar iki gün boyunca aynı saatler arasında devam edecek olup, 23 Aralık Salı günü saat 21.00'den 24 Aralık Çarşamba günü saat 05.00'e kadar yol yeniden trafiğe kapalı olacak.

UYARIDA BULUNULDU

Bu kapsamda, doğu yönünden Değirmendere-Çömlekçi Tanjant Yolu bağlantı girişinden Baro Kavşağı'na kadar olan yol trafiğe çift yönlü kapatılacak. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Çalışmalar süresince sürücülerin alternatif güzergahları kullanmalarını ve trafik işaretleri ile yönlendirmelere uymalarını özellikle rica ediyoruz. Yapacağımız asfalt çalışmalarıyla yol konforunu ve sürüş güvenliğini artırmayı hedefliyoruz. Bu süreçte göstereceğiniz sabır ve anlayış için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz' denildi.