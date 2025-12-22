Kocaeli'de İzmit Belediyesi, Turan Güneş Caddesi Kanlıbağ mevkiinde kaldırımı işgal eden spotçulara ceza kesip, uymayanlar için mühürleme işlemini başlatacak.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Turan Güneş Caddesi Kanlıbağ mevkiinde kaldırımları işgal ederek kamusal alanı işgal eden spotçulara karşı kararlı bir sürece girdi. Yapılan denetimlerde kuralları hiçe sayan işletmelere encümen kararıyla cezai işlem uygulanırken, uyarılara rağmen işgale devam edenler için mühürleme süreci başlatacak.

Defalarca yapılan ikazlara rağmen kaldırımları işgal etmeyi sürdüren spotçuların, özellikle engelli yurttaşların, yaşlıların ve çocuklu ailelerin günlük yaşamını zorlaştırdığına dikkat çeken belediye yetkilileri, bu duruma artık müsamaha gösterilmeyeceğini net biçimde ortaya koydu.

İzmit Belediyesi ekipleri, kaldırımları kullanılamaz hale getiren Kanlıbağ'daki spotçulara yönelik denetimleri artıracak. Kurallara uymamakta ısrar eden spotçular hakkında mühürleme dahil tüm yasal yaptırımlar tereddütsüz uygulanacak