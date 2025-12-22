Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 140 doğaseverle birlikte 12 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Etkinlikte doğaseverlere seslenen Başkan Özel, Yenişehir'de keşfedilecek çok yer olduğuna dikkat çekerek, 'Yenişehir'i doğa sporları ve alternatif turizm alanında daha güçlü bir noktaya taşımak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz' dedi.

BURSA (İGFA) - Bursa Yenişehir'in doğal güzelliklerini tanıtmak, doğa turizmini canlandırmak ve ilçeyi yeni yürüyüş rotalarıyla daha cazip hale getirmek amacıyla organize edilen etkinlik, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Avdan Köyü'nden başladı.

Yürüyüş, Gölcük Yaylası'nda verilen mola ile devam ederken, katılımcılara burada ateş başında öğle yemeği ikram edildi. Doğanın eşsiz manzaraları eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş, Kızılhisar Mahallesi'nde sona erdi.

12 kilometrelik parkur boyunca katılımcılar hem temiz havanın tadını çıkardı hem de birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi. Etkinliğe Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve Garnizon Komutanı Albay İbrahim Feyzi Büğdüz'ün yanı sıra YENDAK, ANDA, İHH ve YAK ekipleri ile İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu öğrencileri, öğretmenler ve çok sayıda doğa tutkunu katılım sağladı.

YENİŞEHİR'İN AVANTAJI

Etkinlik sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Ercan Özel, Yenişehir'in doğal yapısının bu tür organizasyonlar için önemli bir avantaj sunduğunu belirterek, 'Doğayla iç içe etkinlikler sayesinde hem sağlıklı yaşamı teşvik ediyor hem de ilçemizin sahip olduğu değerleri daha geniş kitlelere tanıtıyoruz. Bu çalışmalarımızı önümüzdeki süreçte artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz' dedi.

DOĞAL GÜZELLİKLER KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR

Yenişehir'in keşfedilmeyi bekleyen pek çok doğal alana sahip olduğunun altını çizen Başkan Özel, 'Yaylaları, ormanları ve yürüyüş rotalarıyla ilçemiz adeta açık hava parkuru niteliğinde. Bu zenginliği sürdürülebilir turizm anlayışıyla değerlendirmek istiyoruz. Yenişehir'i doğa sporları ve alternatif turizmde güçlü bir marka haline getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.