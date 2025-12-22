Kocaeli İzmit Belediyesi Engelsiz Ebeveyn Akademisi'nde yedinci hafta eğitiminde, özel gereksinimli bireylerde sağlıklı beslenmenin yaşam kalitesine etkileri ele alındı

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de engelli bireylerin ailelerini güçlendirmeyi ve yaşam süreçlerinde destek olmayı amaçlayan Engelsiz Ebeveyn Akademisi, yedinci hafta eğitimini 'Özel Gereksinimli Bireylerde Beslenme ve Sağlıklı Yaşam' başlığıyla gerçekleştirdi. Cumhuriyet Yaşam Merkezi'nde düzenlenen oturuma, İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde görev yapan Diyetisyen Hilal Katırağ Demir konuk oldu. Eğitim, ebeveynlerin yoğun ilgisiyle tamamlandı.

EBEVEYNLERİN SORULARI YANITLANDI

Diyetisyen Hilal Katırağ Demir, ailelerin sıkça karşılaştığı beslenme sorunlarına değinerek, doğru ve dengeli beslenme konusunda bilinçli yaklaşımların önemini vurguladı. Ebeveynlerin sorularının yanıtlandığı oturumda, sağlıklı beslenmenin sürdürülebilir hale getirilmesi için uygulanabilir yöntemler paylaşıldı.

SAĞLIKLI YAŞAM ALIŞKANLIKLARI

Gerçekleştirilen oturumda, özel gereksinimli bireylerin yaş ve ihtiyaçlarına uygun beslenme düzeni, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi ve günlük hayatta uygulanabilecek pratik öneriler ele alındı. Beslenmenin fiziksel gelişimin yanı sıra bağışıklık sistemi, davranışsal süreçler ve genel yaşam kalitesi üzerindeki etkilerine dikkat çekildi.

DAHA GÜÇLÜ VE BİLİNÇLİ BİR EBEVEYNLİK

Her hafta farklı uzmanların katkılarıyla devam eden Engelsiz Ebeveyn Akademisi, ailelere çok yönlü bir gelişim ve destek programı sunmayı sürdürüyor. 12 Hafta sürecek olan programın sonunda katılımcıların, özel gereksinimli bireylerin bakım ve gelişim süreçlerinde daha güçlü ve bilinçli bir ebeveynlik yaklaşımı geliştirmeleri amaçlanıyor.