Antalya Büyükşehir Belediyesi Balbey Mahallesi 1. Etap Kentsel Yenileme Projesi'nde ilk etabın kaba inşaatı tamamlandı. Proje, yapılacak ihale sürecinin ardından imalat çalışmalarıyla devam edecek.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin planlı, kurallı ve kimlikli bir kent hedefi doğrultusunda kentsel yenileme projesi uygulanan tarihi Balbey Mahallesi'ndeki yenileme alanında kaba inşaatın tamamlanmasıyla yapılar yükseldi.

KABA İNŞAAT TAMAMLANDI

Büyükşehir Belediyesi, Antalya geleneksel mimari örneklerini ve geleneksel sokak dokusunu barındıran, sit alanı ve bu alanı çevreleyen çeper bölgesiyle kentin en değerli noktalarından biri olan Balbey projesinde ilk olarak kamulaştırmanın tamamlanmasıyla projeye engel yapıların yıkımı yapıldı ve sonrasında da ihale süreci tamamlandı.

Büyükşehir Belediye şirketi ANTEPE A.Ş. tarafından uygulanan proje ile çalışmalara başlandı. Çalışmalar sonunda bu etaptaki 4 blokta kaba inşaat çalışmaları tamamlandı ve yapılar da yükseldi. Antalya'nın en eski mahallelerinden birisi olan Balbey Mahallesi'nde yenileme çalışmaları çevresiyle birlikte 4 bin metrekare alanda, 9 bin metrekare inşaat alanına sahip.