Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla Ordu'ya kazandırılan ve kaliteli bir eğitim sunan Bilgi Evleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılında da ücretsiz bir şekilde eğitimlerine devam ediyor. Bilgi Evleri oluşturulan müfredat derslerinin yanı sıra çeşitli kulüp faaliyetleriyle öğrencilerin eğlenerek öğrenmesine imkân sunuyor.

ORDU (İGFA) - Öğrencilerin boş zamanlarını faydalı bir şekilde geçirmelerini sağlamak, ailelerin güvenle bırakabilecekleri vazgeçilmez ortamlar oluşturmak amacıyla Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde kurulan Bilgi Evleri öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sunuyor. Bugüne kadar binlerce öğrenciye ev sahipliği yapan Bilgi Evleri ortaokul öğrencilerinin katılımı ile 2025-2026 sezonunda da eğitimlerini dolu dizgin sürdürüyor.

ÇOCUKLAR GELECEĞE HAZIRLANIYOR

Sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerini sergileyen Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği Bilgi Evlerinde bilgi destek programları, eğitimler, seminerler ve sosyal sorumluluk projeleri ile öğrencilere yardımlaşma ve özgüven aşılanmasına katkı sağlıyor. Öğrencilerin yeteneklerinin farkına varmaları için gerçekleştirilen değerler eğitimiyle de öğrencilerin milli, manevi duygularla hem kendilerine hem de çevrede olup bitenlere karşı duyarlı olmalarına destek veriliyor.

BÜYÜKŞEHİR İMKANLARI ÇOCUKLAR İÇİN SEFERBER EDİLİYOR

Bilgi Evlerinde, bilgisayar kodlama ve üç boyutlu çizim ile öğrencilerin yaratıcı düşünmelerini sağlama ve problemleri farklı bakış açılarıyla çözmesi hedefleniyor. Kulüpler vasıtası ile bilim, İngilizce, matematik gibi alanlar eğlenceli hale getiriliyor. Görsel hafıza işaret dili, drama gibi birçok farklı kulüplerle de çocukların kendilerini özgür hissetmeleri ve doyasıya oynayarak sosyalleşmeleri sağlanıyor. Yapılan gezilerle ise öğrencilerde farkındalık oluşturma ve çevreyi tanıma imkânı sunuluyor.

Öğrencilerin her türlü konuda çağın gerisinde kalmamaları adına sistemli bir şekilde oluşturulmuş Bilgi Evleri sadece bunlarla sınırlı kalmayarak en üst düzeyde yararlanabilmeleri, kitap okuma sevgisi aşılayarak bilinçli nesillerin yetişmesini sağlayabilmeleri için hazır bulundurulan kütüphane ve akıl oyunlarıyla bir bütün oluşturuluyor. Öte yandan rehberlik hizmetiyle de öğrencilerin her alanda takibi yapılıyor.