Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, yarım asırlık akademik birikimini askerî, diplomatik ve bilim dünyasının üst düzey isimlerini buluşturan özel bir programla kutladı.

İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, deniz bilimlerine yön veren 50 yıllık akademik birikimini düzenlenen '50. Yıl Özel Programı' ile taçlandırdı.

Enstitü binasında gerçekleştirilen programa Türk Deniz Kuvvetleri Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, T.C. Dışişleri Bakanlığı Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdürü Büyükelçi Burak Özügergin, üniversite yöneticileri, akademisyenler ve paydaş kurum temsilcileri katıldı.

Programda konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Enstitünün yarım asırlık yolculuğunun süreklilik ve disiplinler arası bilimsel yaklaşım üzerine inşa edildiğini vurguladı. Deniz bilimlerinin yalnızca akademik bir alan değil, aynı zamanda Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerinin bilimsel verilerle desteklenmesi açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirten Yılmaz, 'Mavi Vatan vizyonunun güçlü ve güvenilir bilimsel altyapıyla desteklenmesi üniversitelerin temel sorumlulukları arasındadır' dedi.

Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız ise denizlerin tarih boyunca milletlerin kaderini belirlediğine dikkat çekerek, Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumanın bilimsel çalışmalarla mümkün olacağını ifade etti. Türk Deniz Kuvvetlerinin güçlü envanteri ve yerli-millî savunma sanayisiyle denizlerde etkin ve caydırıcı bir güç olmaya devam ettiğini kaydetti.

DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Harun Özdaş da Enstitünün kurulduğu günden bu yana denizleri yalnızca fiziksel ve biyolojik bir alan olarak değil; ulusal çıkarlar ve küresel dengelerle ilişkili stratejik bir mekân olarak ele aldığını söyledi. Bu yaklaşımın zamanla kurumsal bir duruşa dönüştüğünü belirten Özdaş, 50 yıllık bilimsel mirasın gelecek kuşaklara aktarılacağını ifade etti.

Etkinlik kapsamında 'Geçmişten Geleceğe Deniz Bilimleri' başlıklı konferans ve 'Deniz Bilimlerinde 50 Yıl' temalı bilimsel panel düzenlendi. Program, 'Mavi Miras' Fotoğraf Sergisi'nin gezilmesiyle sona erdi